Machačevui – UFC kovotojų iššūkiai: ką pasirinks čempionas?

Kaip ir įprasta, vos tik diržą perima naujasis čempionas, jis iš karto sulaukia iššūkių iš kitų kovotojų. Į I. Machačevą jau kreipėsi buvęs čempionas Kamaru Usmanas, pareiškęs, kad dabar yra tinkamas momentas surengti jų kovą.
„Manau, kad dabar yra geros galimybės surengti mūsų kovą. Taip, yra nemažai kovotojų, kurie norėtų reikalauti kovos su Machačevu, bet reikia nepamiršti, kad šiame sporte svarbu fanams pasiūlyti gerą reginį. Jie nori pačių didžiausių ir kiečiausių kovų. Manau, kad šiuo atveju pati geriausia kova būtų aš prieš Machačevą“, – ESPN sakė K. Usmanas.
Nigerietis įvertino ir Ilios Topurios norą kautis su dagestaniečiu: „O jūs įsivaizduojate tokį scenarijų, pagal kurį Topuria, atėjęs į pusvidutinį svorį ir galimai laimėjęs diržą, vėliau sutiktų ginti titulą prieš kitus šitos kategorijos kovotojus? Niekas nemano, kad tai realu. Tai tebūtų vienkartinė didelė kova ir tiek. Kokia nauda iš to Islamui? Tokios pergalės niekas neįvertintų, o jei jis pralaimėtų, tai visi juoktųsi, jog jis nusileido puslengvio svorio kategorijos kovotojui“.
38-erių K. Usmanas buvo patekęs į duobę, turėjo 3 pralaimėjimų seriją, bet šiemet atsitiesė, nugalėdamas Joaquiną Buckley. Nigerietis dabar reitinge yra 8-as.
Kovos su I. Machačevu jau spėjo pareikalauti ir 5-oje vietoje esantis Carlosas Pratesas.
„Machačevui kova su Kamaru būtų viena iš sunkiausių. Daug sunkesnė nei prieš mane ar Moralesą. Kamaru yra velniškai stiprus imtynininkas, Moralesas irgi turi daug jėgos. O aš? Aš lengviausias iš jų visų, mane lengviausia parversti. Pirmyn, Islamai, priimk pasiūlymą kautis prieš mane, pasirink pačią lengviausią kovą“, – sakė C. Pratesas.
