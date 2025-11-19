 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Conoras McGregoras grįžta į treniruočių ritmą: treneris atskleidė, kaip airis ruošiasi istoriniam turnyrui

2025-11-19 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 18:50

Airis Conoras McGregoras ir toliau neatsisako planų sugrįžti į kovinį sportą. C. McGregoro kovos laukiama 2026 m. birželio 14 d. Tuomet yra planuojamas didžiausias MMA turnyras istorijoje Baltuosiuose rūmuose.

Conoras McGregoras | Organizatorių nuotr.

Airis Conoras McGregoras ir toliau neatsisako planų sugrįžti į kovinį sportą. C. McGregoro kovos laukiama 2026 m. birželio 14 d. Tuomet yra planuojamas didžiausias MMA turnyras istorijoje Baltuosiuose rūmuose.

REKLAMA
0

Apie tai, kad airis yra rimtai nusiteikęs atgaivinti karjerą, prabilo jo treneris Johnas Kavanagh. Jo teigimu, C. McGregoras paprašė sudaryti 7 mėnesių treniruočių planą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes esame 100 proc. susikoncentravę į Conoro paruošimą sugrįžimui. Jis paprašė sudaryti 7 mėnesių programą, paprašė sudėlioti planą taip, kad treniruotės vis intensyvėtų iki birželio, kai reikės kovoti. Conoras grįžo į salę ir dažniausiai ateina treniruotis net anksčiau nei esame sutarę“, – žurnalistui Arieliui Helwani pasakojo J. Kavanagh.

REKLAMA
REKLAMA

Trenerio teigimu, jis vėl mato C. McGregoro akyse užsidegimą ir norą kautis su visais.

„Conoras vėl mėgaujasi treniruotėmis. Po praėjusio šeštadienio turnyro gavau daugybę jo žinučių, jis nori kautis su visais. Jo tikslas yra sugrįžti Baltųjų rūmų turnyre. Nežinau, kaip ten viskas susidėlios. Aš nesu jo agentas, aš tik rūpinuosi jo sportinės formos gerinimu. Jis paprašė manęs, kad surasčiau tinkamus sparingo partnerius. Dalį darbo padarysime treniruočių salėje, dalį – jo namuose. Conoras yra pilnai susikoncentravęs į pagrindinį tikslą – kovą UFC narve po 7 mėnesių“, – sakė J. Kavanagh.

Buvęs 2 skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas C. McGregoras nesikovė nuo 2021 m. liepos, kai UFC narve patyrė kraupų kojos lūžį kovoje su Dustinu Poirier.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų