Conoras McGregoras grįžta į treniruočių ritmą: treneris atskleidė, kaip airis ruošiasi istoriniam turnyrui

Apie tai, kad airis yra rimtai nusiteikęs atgaivinti karjerą, prabilo jo treneris Johnas Kavanagh. Jo teigimu, C. McGregoras paprašė sudaryti 7 mėnesių treniruočių planą.
„Mes esame 100 proc. susikoncentravę į Conoro paruošimą sugrįžimui. Jis paprašė sudaryti 7 mėnesių programą, paprašė sudėlioti planą taip, kad treniruotės vis intensyvėtų iki birželio, kai reikės kovoti. Conoras grįžo į salę ir dažniausiai ateina treniruotis net anksčiau nei esame sutarę“, – žurnalistui Arieliui Helwani pasakojo J. Kavanagh.
Trenerio teigimu, jis vėl mato C. McGregoro akyse užsidegimą ir norą kautis su visais.
„Conoras vėl mėgaujasi treniruotėmis. Po praėjusio šeštadienio turnyro gavau daugybę jo žinučių, jis nori kautis su visais. Jo tikslas yra sugrįžti Baltųjų rūmų turnyre. Nežinau, kaip ten viskas susidėlios. Aš nesu jo agentas, aš tik rūpinuosi jo sportinės formos gerinimu. Jis paprašė manęs, kad surasčiau tinkamus sparingo partnerius. Dalį darbo padarysime treniruočių salėje, dalį – jo namuose. Conoras yra pilnai susikoncentravęs į pagrindinį tikslą – kovą UFC narve po 7 mėnesių“, – sakė J. Kavanagh.
Buvęs 2 skirtingų svorio kategorijų pasaulio čempionas C. McGregoras nesikovė nuo 2021 m. liepos, kai UFC narve patyrė kraupų kojos lūžį kovoje su Dustinu Poirier.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!