Cigarečių neatsisakantis UFC kovotojas paaiškino, kodėl negalėtų treniruotis pas Nurmagomedovą

Internetą apskriejo ne tik L. Edwardso nokautas, bet ir C. Prateso reakcija į brito bandymą pirmajame raunde imtis graplingo. Kol britas bandė atakuoti brazilą, pastarasis nuobodžiavo.
Tam, kad pasiektų aukščiausią lygį, kovotojai įprastai propaguoja sveiką gyvenimo būdą, laikosi griežto mitybos režimo ir t.t. C. Pratesas šiuo atveju yra išimtis. Brazilas pripažino, kad per dieną gali surūkyti iki 10 cigarečių.
Carlos Prates is proving smoking cigarettes all day.Is a great base for mma.
„Stengiuosi rūkyti mažiau, kad būčiau sveikesnis ir ištvermingesnis, o šiaip surūkau 8-10 cigarečių per dieną“, – pasakojo C. Pratesas.
Brazilas dar prieš „UFC 322“ turnyrą paaiškino, kodėl mieliau būtų treniruojamas Craigo Joneso, o ne Chabibo Nurmagomedovo.
„Pasirinkčiau Craigą Jonesą, nes jis man leistų rūkyti ir vaikščioti į vakarėlius. Jei treniruočiausi pas Chabibą, tai man būtų uždrausta rūkyti, mano kompiuteriniai žaidimai būtų sunaikinti ir nebegalėčiau vaikščioti į vakarėlius. Nors ir būtų smagu kažko išmokti iš Chabibo, aš vis tiek šiuo atveju treneriu pasirinkčiau Craigą“, – šypsojosi C. Pratesas.
Įspūdinga pergalė prieš L. Edwardsą pakėlė C. Pratesą iš 9-os vietos į 5-ą pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Brazilas UFC narve iš 7 kovų laimėjo net 6.
C. Pratesas jau svajoja apie kovą su naujuoju pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Islamu Machačevu. Net pats dagestanietis pabrėžė, kad brazilas savo pasirodymu „UFC 322“ turnyre jam paliko įspūdį.
„Jis rūko visą dieną, o tada nueina į narvą ir nokautuoja buvusį čempioną“, – stebėjosi I. Machačevas.
