 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Cigarečių neatsisakantis UFC kovotojas paaiškino, kodėl negalėtų treniruotis pas Nurmagomedovą

2025-11-19 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 18:33

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322“ turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC). Kylančia žvaigžde vadinamas pusvidutinio svorio kovotojas šeštadienį iškovojo didžiausią UFC karjeros pergalę, kai antrajame raunde nokautavo buvusį čempioną, kuriam tai jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės.

Carlosas Pratesas | „Stop“ kadras

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322“ turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC). Kylančia žvaigžde vadinamas pusvidutinio svorio kovotojas šeštadienį iškovojo didžiausią UFC karjeros pergalę, kai antrajame raunde nokautavo buvusį čempioną, kuriam tai jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Internetą apskriejo ne tik L. Edwardso nokautas, bet ir C. Prateso reakcija į brito bandymą pirmajame raunde imtis graplingo. Kol britas bandė atakuoti brazilą, pastarasis nuobodžiavo.

REKLAMA
REKLAMA

Tam, kad pasiektų aukščiausią lygį, kovotojai įprastai propaguoja sveiką gyvenimo būdą, laikosi griežto mitybos režimo ir t.t. C. Pratesas šiuo atveju yra išimtis. Brazilas pripažino, kad per dieną gali surūkyti iki 10 cigarečių.

Carlos Prates is proving smoking cigarettes all day.Is a great base for mma.
by u/fluxsuit in ufc

REKLAMA
REKLAMA

„Stengiuosi rūkyti mažiau, kad būčiau sveikesnis ir ištvermingesnis, o šiaip surūkau 8-10 cigarečių per dieną“, – pasakojo C. Pratesas.

Brazilas dar prieš „UFC 322“ turnyrą paaiškino, kodėl mieliau būtų treniruojamas Craigo Joneso, o ne Chabibo Nurmagomedovo.

„Pasirinkčiau Craigą Jonesą, nes jis man leistų rūkyti ir vaikščioti į vakarėlius. Jei treniruočiausi pas Chabibą, tai man būtų uždrausta rūkyti, mano kompiuteriniai žaidimai būtų sunaikinti ir nebegalėčiau vaikščioti į vakarėlius. Nors ir būtų smagu kažko išmokti iš Chabibo, aš vis tiek šiuo atveju treneriu pasirinkčiau Craigą“, – šypsojosi C. Pratesas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įspūdinga pergalė prieš L. Edwardsą pakėlė C. Pratesą iš 9-os vietos į 5-ą pusvidutinio svorio kategorijos reitinge. Brazilas UFC narve iš 7 kovų laimėjo net 6.

REKLAMA

C. Pratesas jau svajoja apie kovą su naujuoju pusvidutinio svorio kategorijos čempionu Islamu Machačevu. Net pats dagestanietis pabrėžė, kad brazilas savo pasirodymu „UFC 322“ turnyre jam paliko įspūdį.

„Jis rūko visą dieną, o tada nueina į narvą ir nokautuoja buvusį čempioną“, – stebėjosi I. Machačevas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų