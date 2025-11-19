 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 322“ kovotojų honorarai: kiek Niujorke uždirbo Machačevas, Della Maddalena ir Ševčenko?

2025-11-19 16:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 16:24

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre antrosios svorio kategorijos čempiono diržą iškovojo 34-erių Islamas Machačevas (28-1 MMA, 17-1 UFC). Po keturių sėkmingų titulo gynimų lengvo svorio kategorijoje į pusvidutinį svorį perėjęs I. Machačevas visiškai dominavo prieš pirmą kartą titulą gynusį 29-erių Jacką Dellą Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) ir iškovojęs pergalę teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) tapo vos 11-uoju kovotoju istorijoje, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus.

Islamas Machačevas | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„MMA Money“ duomenimis, I. Machačevas tapo daugiausiai uždirbusiu „UFC 322“ turnyro kovotojų. Teigiama, kad dagestanietis iš viso susižėrė apie 2,682 mln. JAV dolerių.

I. Machačevui buvo garantuotas apie 2,5 mln. JAV dolerių uždarbis. Dar 32 tūkst. JAV dolerių jis gavo pagal rėmimo sutartį su „Venum“, o likusią sumą čempionas gaus nuo „pay-per-view“ transliacijų pardavimų.

Diržą praradęs J. Della Maddalena tenkinosi 1,692 mln. JAV dolerių uždarbiu.

1 mln. JAV dolerių ribą dar pavyko peržengti čempionės titulą apgynusiai Valentinai Ševčenko (1,042 mln. JAV dolerių). Tuo tarpu jos nugalėta buvusi žemesnės svorio kategorijos čempionė Weili Zhang tenkinosi 782 tūkst. JAV dolerių uždarbiu.

Kitų pagrindinės programos kovotojų honorarai buvo kuklesni. Tarp jų kiek išsiskyrė buvęs čempionas Leonas Edwardsas, kuris net po pralaimėjimo gavo 446 tūkst. JAV dolerių.

„UFC 322“ turnyrą Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje stebėjo 20 664 žiūrovai. Iš jų buvo surinkta 13,624 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

