„UFC 322“ kovotojų honorarai: kiek Niujorke uždirbo Machačevas, Della Maddalena ir Ševčenko?

„MMA Money“ duomenimis, I. Machačevas tapo daugiausiai uždirbusiu „UFC 322“ turnyro kovotojų. Teigiama, kad dagestanietis iš viso susižėrė apie 2,682 mln. JAV dolerių.
I. Machačevui buvo garantuotas apie 2,5 mln. JAV dolerių uždarbis. Dar 32 tūkst. JAV dolerių jis gavo pagal rėmimo sutartį su „Venum“, o likusią sumą čempionas gaus nuo „pay-per-view“ transliacijų pardavimų.
Diržą praradęs J. Della Maddalena tenkinosi 1,692 mln. JAV dolerių uždarbiu.
1 mln. JAV dolerių ribą dar pavyko peržengti čempionės titulą apgynusiai Valentinai Ševčenko (1,042 mln. JAV dolerių). Tuo tarpu jos nugalėta buvusi žemesnės svorio kategorijos čempionė Weili Zhang tenkinosi 782 tūkst. JAV dolerių uždarbiu.
Kitų pagrindinės programos kovotojų honorarai buvo kuklesni. Tarp jų kiek išsiskyrė buvęs čempionas Leonas Edwardsas, kuris net po pralaimėjimo gavo 446 tūkst. JAV dolerių.
„UFC 322“ turnyrą Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje stebėjo 20 664 žiūrovai. Iš jų buvo surinkta 13,624 mln. JAV dolerių.
