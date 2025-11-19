„UFC 322“ medikų išvados: į nokautą kritusio Edwardso laukia 90 dienų pertrauka

Carlos Prates' reaction to Leon Edwards choosing to grapple in the first round is absolutely hilarious 🤣 #UFC322 pic.twitter.com/naCR77u6tEREKLAMAREKLAMA— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) November 16, 2025
Po šios kovos L. Edwardsą apžiūrėjai medikai suspendavo jį 90 dienų. Britas į narvą galės grįžti tik gavęs neurologo leidimą. Jo varžovas C. Pratesas praktiškai nenukentėjo ir buvo suspenduotas tik minimaliam laikotarpiui – 7 dienoms.
Carlos Prates just sent Leon Edwards to another dimension, omg pic.twitter.com/4c1crvAtCE— EagleT (@Real_EagleT) November 16, 2025
90 dienų kautis negalės ir Seanas Brady, Beneilas Dariushas, Rodolfo Vieira bei Ericas McConico. Ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui niekas nebuvo suspenduotas.
Tarp titulinių kovų dalyvių rimčiausiai nukentėjo kinė Weili Zhang. Ji po beviltiško pralaimėjimo Valentinai Ševčenko buvo suspenduota 30 dienų.
Visi kiti titulinių kovų dalyviai – V. Ševčenko, Islamas Machačevas ir Jackas Della Maddalena – rimtesnių sužeidimų nepatyrė. Jie visi buvo suspenduoti minimaliam 7 dienų laikotarpiui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!