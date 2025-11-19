 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 322“ medikų išvados: į nokautą kritusio Edwardso laukia 90 dienų pertrauka

2025-11-19 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 16:12

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322“ turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC). Kylančia žvaigžde vadinamas pusvidutinio svorio kovotojas šeštadienį iškovojo didžiausią UFC karjeros pergalę, kai antrajame raunde nokautavo buvusį čempioną, kuriam tai jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės

Leonas Edwardsas | „Stop“ kadras

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322" turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC). Kylančia žvaigžde vadinamas pusvidutinio svorio kovotojas šeštadienį iškovojo didžiausią UFC karjeros pergalę, kai antrajame raunde nokautavo buvusį čempioną, kuriam tai jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės

Po šios kovos L. Edwardsą apžiūrėjai medikai suspendavo jį 90 dienų. Britas į narvą galės grįžti tik gavęs neurologo leidimą. Jo varžovas C. Pratesas praktiškai nenukentėjo ir buvo suspenduotas tik minimaliam laikotarpiui – 7 dienoms.

90 dienų kautis negalės ir Seanas Brady, Beneilas Dariushas, Rodolfo Vieira bei Ericas McConico. Ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui niekas nebuvo suspenduotas.

Tarp titulinių kovų dalyvių rimčiausiai nukentėjo kinė Weili Zhang. Ji po beviltiško pralaimėjimo Valentinai Ševčenko buvo suspenduota 30 dienų.

Visi kiti titulinių kovų dalyviai – V. Ševčenko, Islamas Machačevas ir Jackas Della Maddalena – rimtesnių sužeidimų nepatyrė. Jie visi buvo suspenduoti minimaliam 7 dienų laikotarpiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

