Dagestano kovotojas apie konfliktą su Danisu Niujorke: „Visada ginsiu savo komandą ir nepamiršiu jo žodžių“

BRAWL BETWEEN DILLON DANIS AND ISLAM'S TEAMMATES 😳
Danis was escorted out of UFC 323 after an altercation with some of Islam Makhachev’s teammates, including Chanco “John Pork” Zaynukov.
(Via @MikeBohn) pic.twitter.com/CIqOUrPVEBREKLAMAREKLAMA— Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2025
„Jis turėjo atsakyti už viską, ką yra pasakęs ir parašęs. Arenoje viskas įvyko taip greitai, kad nebuvo kada galvoti. Trenkiau jam iš dešinės, jis parkrito, o tada prasidėjo visiškas chaosas. Vėliau mus visus iš ten išvarė. Geriau būtume pasilikę viešbutyje ir ten stebėję transliaciją.
Šiaip aš Danniso nepažįstu ir net nežinojau, kad jis bus arenoje. Nemaniau, kad jis turės tiek drąsos. Galbūt jam ėmė trūkti dėmesio ir jis norėjo sukelti ažiotažą. Jam visa tai turbūt reikalinga tik dėl dėmesio, o mums – ne. Mes – principingi žmonės. Jis rašė visokius dalykus apie Islamą, apie Chabibą. Tai – mano komanda, mano broliai ir aš visada stovėsiu už juos“, – sakė M. Zaynukovas.
Dagestanietis muštynių metu atsipirko nedideliais įdrėskimais, o D. Danisui visiems laikams buvo uždrausta lankytis UFC renginiuose.
„Danisas dar negavo tiek, kiek nusipelnė už savo žodžius. Mes niekada nepamiršime, ką jis pasakė ir parašė. Jei jau taip kalbi, tai atsakyk už savo žodžius. Man sunku suprasti, kokiais principais vadovaujasi ten gyvenantys žmonės. Jie šneka ką nori, įžeidinėja kitų šeimų narius ir visiškai dėl to nesuka galvos. Tuo tarpu mums svarbus yra kiekvienas žodis. Už kiekvieną pasisakymą reikia atsakyti“, – pridėjo M. Zaynukovas.
Pats M. Zaynukovas neseniai laimėjo kovą Dana White‘o vardo turnyre ir pasirašė kontraktą su UFC. Dar nėra aišku, kada įvyks dagestaniečio debiutas stipriausioje MMA organizacijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!