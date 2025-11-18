 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Dagestano kovotojas apie konfliktą su Danisu Niujorke: „Visada ginsiu savo komandą ir nepamiršiu jo žodžių“

2025-11-18 18:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 18:29

MMA kovotojas iš Dagestano – Magomedas Zaynukovas (8-0) – pareiškė, kad visiškai nesigaili dėl „UFC 322“ turnyre įvykusių muštynių su Conoro McGregoro komandos nariu Dillonu Danisu. M. Zaynukovas į Niujorko „Madison Square Garden“ areną ėjo palaikyti komandos draugo Islamo Machačevo, bet dar prieš titulinę kovą įvyko masinės muštynės tarp Machačevo komandos narių, D. Daniso ir dar kelių asmenų.

Muštynės | „Stop“ kadras

Muštynės | „Stop" kadras

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis turėjo atsakyti už viską, ką yra pasakęs ir parašęs. Arenoje viskas įvyko taip greitai, kad nebuvo kada galvoti. Trenkiau jam iš dešinės, jis parkrito, o tada prasidėjo visiškas chaosas. Vėliau mus visus iš ten išvarė. Geriau būtume pasilikę viešbutyje ir ten stebėję transliaciją.

Šiaip aš Danniso nepažįstu ir net nežinojau, kad jis bus arenoje. Nemaniau, kad jis turės tiek drąsos. Galbūt jam ėmė trūkti dėmesio ir jis norėjo sukelti ažiotažą. Jam visa tai turbūt reikalinga tik dėl dėmesio, o mums – ne. Mes – principingi žmonės. Jis rašė visokius dalykus apie Islamą, apie Chabibą. Tai – mano komanda, mano broliai ir aš visada stovėsiu už juos“, – sakė M. Zaynukovas.

Dagestanietis muštynių metu atsipirko nedideliais įdrėskimais, o D. Danisui visiems laikams buvo uždrausta lankytis UFC renginiuose.

„Danisas dar negavo tiek, kiek nusipelnė už savo žodžius. Mes niekada nepamiršime, ką jis pasakė ir parašė. Jei jau taip kalbi, tai atsakyk už savo žodžius. Man sunku suprasti, kokiais principais vadovaujasi ten gyvenantys žmonės. Jie šneka ką nori, įžeidinėja kitų šeimų narius ir visiškai dėl to nesuka galvos. Tuo tarpu mums svarbus yra kiekvienas žodis. Už kiekvieną pasisakymą reikia atsakyti“, – pridėjo M. Zaynukovas.

Pats M. Zaynukovas neseniai laimėjo kovą Dana White‘o vardo turnyre ir pasirašė kontraktą su UFC. Dar nėra aišku, kada įvyks dagestaniečio debiutas stipriausioje MMA organizacijoje.

