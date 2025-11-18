 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Bo Nickalas po įspūdingos pergalės „UFC 322“ rodė nepadorų gestą: „Tai nebuvo kažkas asmeniško“

2025-11-18 18:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 18:16

Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje (JAV) vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre amerikietis Bo Nickalas (8-1) spyriu į galvą nokautavo brazilą Rodolfo Vieirą (11-4).

Kovos akimirka | Scanpix nuotr.

Kovos akimirka | Scanpix nuotr.

Po vieno įspūdingiausių karjeros pasirodymų B. Nickalas grąžino „skolą“ Niujorko fanams. Nemaloniai šiame mieste sutiktas amerikietis parodė abu vidurinius pirštus.

„Jaučiausi taip, tarsi turėjau kažką įrodyti. Spaudimo tikrai netrūko. Man pačiam gal ir norėtųsi būti geresniu žmogumi, bet esu toks, koks esu. Visada stengiuosi pasirodyti kuo geriau, tiesiog kartais būna sunku nepasiduoti emocijoms, kai tau reikia milijonų akivaizdoje kautis dėvint tik apatinius.

Viduriniai pirštai fanams? Aš tiesiog norėjau pastovėti už save. Sirgaliai nepagarbiai elgėsi mano atžvilgiu ir aš norėjau jiems pateikti bent jau tokį atsaką. Tai nebuvo kažkas ypatingo, nebuvo kažkas asmeniško, tiesiog visiems leidau suprasti, kaip jaučiuosi“, – sakė B. Nickalas.

Amerikietis reabilitavosi po pralaimėjimo ankstesnėje UFC kovoje prieš Reinierį de Ridderį. Efektinga pergalė Niujorke B. Nickalui taip pat atnešė 50 tūkst. JAV dolerių premiją.

