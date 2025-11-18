Bo Nickalas po įspūdingos pergalės „UFC 322“ rodė nepadorų gestą: „Tai nebuvo kažkas asmeniško“

Slow-mo of that Bo Nickal head kick KO 🤯 #UFC322 pic.twitter.com/E1tbFNqsVe— athletic feed (@athleticfeed) November 16, 2025
Po vieno įspūdingiausių karjeros pasirodymų B. Nickalas grąžino „skolą“ Niujorko fanams. Nemaloniai šiame mieste sutiktas amerikietis parodė abu vidurinius pirštus.
„Jaučiausi taip, tarsi turėjau kažką įrodyti. Spaudimo tikrai netrūko. Man pačiam gal ir norėtųsi būti geresniu žmogumi, bet esu toks, koks esu. Visada stengiuosi pasirodyti kuo geriau, tiesiog kartais būna sunku nepasiduoti emocijoms, kai tau reikia milijonų akivaizdoje kautis dėvint tik apatinius.
Viduriniai pirštai fanams? Aš tiesiog norėjau pastovėti už save. Sirgaliai nepagarbiai elgėsi mano atžvilgiu ir aš norėjau jiems pateikti bent jau tokį atsaką. Tai nebuvo kažkas ypatingo, nebuvo kažkas asmeniško, tiesiog visiems leidau suprasti, kaip jaučiuosi“, – sakė B. Nickalas.
Bo Nickal says he was "standing up for himself" by giving the #UFC322 the double fingers:— MMA Fighting (@MMAFighting) November 16, 2025
"If they're going to jaw at me and give me crap, then I'll give it back to them a little bit." pic.twitter.com/gzfSgCOtFh
Amerikietis reabilitavosi po pralaimėjimo ankstesnėje UFC kovoje prieš Reinierį de Ridderį. Efektinga pergalė Niujorke B. Nickalui taip pat atnešė 50 tūkst. JAV dolerių premiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!