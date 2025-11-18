 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas neatsilaikė prieš turnyro Pietų Korėjoje favoritą

2025-11-18 18:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 18:06

Pietų Korėjoje vykstantis ITF serijos vyrų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė 23-ejų Matui Vasiliauskui (ATP-1267), kuris pagrindinio etapo starte antradienį per 75 minutes 1:6, 2:6 pralaimėjo pirmajai turnyro raketei taivaniečiui Kuanui-Yi Lee (ATP-663), kuris 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 447-os pozicijos.

Matas Vasiliauskas | asmeninio archyvo nuotr.

Pietų Korėjoje vykstantis ITF serijos vyrų teniso turnyras nesėkmingai susiklostė 23-ejų Matui Vasiliauskui (ATP-1267), kuris pagrindinio etapo starte antradienį per 75 minutes 1:6, 2:6 pralaimėjo pirmajai turnyro raketei taivaniečiui Kuanui-Yi Lee (ATP-663), kuris 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 447-os pozicijos.

0

Lietuvis per visą mačą turėjo tik 1 „break pointą“, kurį realizavo pirmojo seto šeštajame geime, taip išvengdamas „riestainio“. Antrajame sete kova buvo kiek atkaklesnė, o korėjietis atitrūko tik po šeštojo geimo.

M. Vasiliauskas už žaidimą turnyre gavo 156 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

