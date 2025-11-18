Matas Vasiliauskas neatsilaikė prieš turnyro Pietų Korėjoje favoritą

Lietuvis per visą mačą turėjo tik 1 „break pointą“, kurį realizavo pirmojo seto šeštajame geime, taip išvengdamas „riestainio“. Antrajame sete kova buvo kiek atkaklesnė, o korėjietis atitrūko tik po šeštojo geimo.
M. Vasiliauskas už žaidimą turnyre gavo 156 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Pietų Korėjoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
