Masinėse muštynėse dalyvavavusiam Dillonui Danisui uždrausta pasirodyti UFC renginiuose, Dana White'as dėl incidento kaltina save

Nuolat garsiai pasisakantis buvęs graplingo čempionas ir UFC žvaigždės Conoro McGregoro komandos draugas šeštadienį „UFC 322“ turnyro metu įsivėlė į chaotiškas muštynes žiūrovų tarpe, o galiausiai buvo išvestas iš arenos. Kameromis užfiksuota, kaip D. Danisas grumiasi su Chabibo Nurmagomedovo komandos nariais, įskaitant buvusį UFC kovotoją Abubakarą Nurmagomedovą, kol policija ir apsauga suvaldė situaciją.
Vėliau D. Danisas buvo sulaikytas ir išvestas iš „Madison Square Garden“ arenos, o UFC generalinis direktorius Dana White‘as pažadėjo, kad tai buvo paskutinis kartas, kai jam bus leista dalyvauti UFC renginyje.
„Daugiau niekada nematysite D. Daniso UFC kovose, – sakė D. White‘as. – Tas incidentas ir daugybė kitų priežasčių yra priežastis, kodėl mes jo nepasirašytume. Jūs jo nebepamatysite nė viename turnyre.“
Nėra aišku, kas tiksliai įžiebė muštynes, tačiau turint omenyje įtemptą praeitį tarp C. McGregoro ir Ch. Nurmagomedovo, nenuostabu, kad tarp jų komandų vis dar tvyro įtampa. Priminsime, kad Ch. Nurmagomedovas po pergalės prieš C. McGregorą 2018 metais peršoko narvą ir puolė būtent D. Danisą.
Nors šeštadienio incidentas buvo negražus, D. White‘as prisiėmė dalį kaltės, nes neįvertino galimos rizikos, kai tik sužinojo, kad D. Danisas yra arenoje.
„Iš tikrųjų kaltinu save, – aiškino D. White‘as. – Prieš pat man išeinant į pagrindinę programą jie atėjo ir pasakė, kad D. Danisas čia, vaikšto po areną, sėdi kovotojų vietose, o ne toje, kuriai turi bilietą. Paklausė: „Ar norite, kad mes jį išmestume?“ Aš klausiu: „Jis turi bilietą?“ Jie sako: „Taip.“ Jie man pasakė: „Jorge Masvidalis sakė, kad vos tik pamatys, iš karto jį sudaužys.“ Aš paklausiau, kur sėdi J. Masvidalis. Jie atsakė, kad šešiose ar septyniose eilėse nuo D. Daniso. Pasakiau: jei žmogus turi bilietą, tegul sėdi savo vietoje, tegul daro, ką daro, ir stebėkite jį.
Net į galvą neatėjo, koks kvailas galėjo būti toks scenarijus, kai pirmosiose penkiose eilėse šiandien sėdėjo visa musulmonų brolija, palaikanti Islamą Machačevą. Kai tik viskas prasidėjo, aš buvau kitoje pusėje ir iškart pagalvojau: „Velnias, aš tiksliai žinau, kas tai.“ Aš žinojau.“
Kai apsauga ir policija suvaldė situaciją, D. Danisas buvo išvestas ir sulaikytas. Vėliau D. White‘as atskleidė, kad UFC nusprendė jo nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl muštynių.
„Jis blogai kalbėjo apie tuos vyrukus ir šiandien tie vyrukai tiesiog jį sutiko, tai tiek“, – apie D. Danisą sakė I. Machačevas.
Pasak D. White‘o, UFC nepateikė kaltinimų nė vienam muštynėse dalyvavusiam asmeniui, nors jis nesuprato, ar policija priėmė kokį nors savarankišką sprendimą.
„Man paskambino iš apačios ir pasakė: „Mes jį turime čia, ar norite pateikti kaltinimus ir jį suimti?“ – sakė D. White‘as. – Aš atsakiau: ne, mes nepateiksime kaltinimų. Tai kovų verslas. Jūs žinote mano požiūrį į tokius dalykus. Aš galėjau to išvengti šį vakarą ir suklydau.
Kiek man žinoma, niekam nebuvo pateikti kaltinimai. Mes jų nepateikiame. Aš nekalbu MSG ar kitų, susijusių su šiuo reikalu, vardu. Bet mes, UFC, nepateikiame kaltinimų niekam.“
