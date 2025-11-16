UFC: Benoitas Saint Denisas per 16 sekundžių nokautavo Beneilą Dariushą

Lengvo svorio kategorijos kovotojai nespėjo net įsibėgėti. B. Dariushas akimirksniu metėsi į priekį, pataikė smūgį ir atliko spyrį, tačiau ši sėkmė buvo trumpa. B. Saint Denisas žengė atgal, paleido kelis smūgius iš apačios, o tada kirto galingą kairį kablį, kuris smogė B. Dariushui į galvos šoną.
B. Dariushas iškart griuvo veidu žemyn, o teisėjas sustabdė kovą praėjus vos 16 sekundžių nuo pirmojo raundo pradžios.
„Žinote, ko siekiu, – sakė B. Saint Denisas. – Esu puikiame kelyje ir mano galvoje yra du dalykai – BMF diržas ir lengvo svorio kategorijos titulas, ir aš jų sieksiu. Man labai patinka tas BMF titulas, bet darysiu viską, ką man lieps UFC. Esu karys.“
Po kelių sunkių karjeros pralaimėjimų B. Saint Denisas grįžo įspūdingai – iškovojo tris pergales iš eilės, tarp jų ir pergalę prieš talentingąjį Mauricio Ruffy.
B. Dariushui tai buvo trečias pralaimėjimas per keturias pastarąsias kovas, o visos jos baigėsi pirmuosiuose raunduose nokautais.
Visi „UFC 322“ rezultatai:
Islamas Machačevas nugalėjo Jacką Dellą Maddaleną vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)
Valentina Ševčenko nugalėjo Weili Zhang vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)
Michaelas Moralesas nugalėjo Seaną Brady techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 3:27
Carlosas Pratesas nugalėjo Leoną Edwardsą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 1:28
Benoitas Saint Denisas nugalėjo Beneilą Dariushą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 0:16
Bo Nickalas nugalėjo Rodolfo Vieirą nokautu (smūgis koja į galvą) – 3 raundas, 2:24
Gregory Rodriguesas nugalėjo Romaną Kopylovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Erin Blanchfield nugalėjo Tracy Cortez skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 2 raundas, 4:44
Ethynas Ewingas nugalėjo Malcolmą Wellmakerį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
Kyle’as Daukaus nugalėjo Geraldą Meerschaertą skausmingu veiksmu („D’Arce“ smaugimas) – 1 raundas, 0:50
Patas Sabatini nugalėjo Chepe Mariscalą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Fatima Kline nugalėjo Angelą Hill vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Baisanguras Susurkaejvas nugalėjo Ericą McConico nokautu (smūgis) – 3 raundas, 1:38
Matheusas Camilo nugalėjo Viačeslavą Borščiovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
