TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Buvęs UFC čempionas Leonas Edwardsas pirmą kartą karjeroje buvo nokautuotas ir patyrė trečią pralaimėjimą iš eilės

2025-11-16 08:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 08:51

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322“ turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC).

Carlosas Pratesas ir Leonas Edwardsas | „Stop“ kadras

Buvusiam UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionui Leonui Edwardsui (22-6 MMA, 14-5 UFC) dar niekada per visą MMA karjerą nebuvo tekę patirti nokauto iki tol, kol „UFC 322" turnyre jo kelyje pasitaikė Carlosas Pratesas (23-7 MMA, 6-1 UFC).

0

Kylančia žvaigžde vadinamas pusvidutinio svorio kovotojas šeštadienį iškovojo didžiausią UFC karjeros pergalę, kai antrajame raunde nokautavo buvusį čempioną, kuriam tai jau trečiasis pralaimėjimas iš eilės. Tai buvo šeštasis C. Prateso nokautas nuo 2024 metų pradžios ir tai yra daugiau nei turi bet kuris kitas UFC kovotojas.

C. Pratesas paleido kairį smūgį, nuo kurio L. Edwardsas nugriuvo ant žemės. C. Pratesas nusivijo jį į parterį, pataikė dar vieną kairės rankos smūgį ir kova akimirksniu buvo sustabdyta.

Bene įdomiausia pirmojo raundo akimirka buvo ta, kai C. Pratesas pažvelgė į kamerą, kol L. Edwardsas iš už nugaros leido nieko nepakeičiančius smūgius.

Vėliau po kovos C. Pratesas aiškiai parodė, kad varžovo graplingas jį erzino: „Manau, kad esu pats įdomiausias kovotojas pusvidutinio svorio kategorijoje. Kai kas nors bando mane griauti, imtis nuobodžių dalykų… Jūs juk mokate už smurtą, už kraują, tiesa? Ne už nuobodžias kovas.“

Aišku, L. Edwardsas turėjo priežastį ieškoti imtynių vietoje apsikeitimo smūgiais. Iš pastarųjų 12 C. Prateso kovų net 11 baigėsi nokautu arba techniniu nokautu.

Brazilas nė kiek neslėpė, ko nori toliau – jis pareiškė, kad sugrįš į narvą vos po kelių valandų, kad akis į akį susitiktų su Jacko Dello Maddaleno ir Islamo Machačevo kovos dėl pusvidutinio svorio kategorijos titulo laimėtoju, tačiau jokių akistatų narvo viduryje po dominuojančios I. Machačevo pergalės neišvydome.

Prieš šį pralaimėjimą L. Edwardsas teisėjų sprendimu pralaimėjo Belalui Muhammadui, o skausmingu veiksmu – Seanui Brady.

Visi „UFC 322“ rezultatai:

Islamas Machačevas nugalėjo Jacką Dellą Maddaleną vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)

Valentina Ševčenko nugalėjo Weili Zhang vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)

Michaelas Moralesas nugalėjo Seaną Brady techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 3:27

Carlosas Pratesas nugalėjo Leoną Edwardsą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 1:28

Benoitas Saint Denisas nugalėjo Beneilą Dariushą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 0:16

Bo Nickalas nugalėjo Rodolfo Vieirą nokautu (smūgis koja į galvą) – 3 raundas, 2:24

Gregory Rodriguesas nugalėjo Romaną Kopylovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Erin Blanchfield nugalėjo Tracy Cortez skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 2 raundas, 4:44

Ethynas Ewingas nugalėjo Malcolmą Wellmakerį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)

Kyle’as Daukaus nugalėjo Geraldą Meerschaertą skausmingu veiksmu („D’Arce“ smaugimas) – 1 raundas, 0:50

Patas Sabatini nugalėjo Chepe Mariscalą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)

Fatima Kline nugalėjo Angelą Hill vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Baisanguras Susurkaejvas nugalėjo Ericą McConico nokautu (smūgis) – 3 raundas, 1:38

Matheusas Camilo nugalėjo Viačeslavą Borščiovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

