Jacką Dellą Maddaleną kontroliavęs Islamas Machačevas tapo 11-uoju UFC kovotoju, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus

Po keturių sėkmingų titulo gynimų lengvo svorio kategorijoje į pusvidutinį svorį perėjęs I. Machačevas visiškai dominavo prieš pirmą kartą titulą gynusį 29-erių Jacką Dellą Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) ir iškovojęs pergalę teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) tapo vos 11-uoju kovotoju istorijoje, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus.
Kova prasidėjo keičiantis kojų spyriais. Pirmą kartą į kojas I. Machačevas puolė praėjus šiek tiek daugiau nei minutei ir J. Della Maddalena buvo nesunkiai parverstas ant žemės. Nors I. Machačevas ilgai spaudė varžovą prie žemės, tačiau ir pats aktyvesnių veiksmų nesiėmė. Galiausiai įpusėjus raundui J. Della Maddalena atidavė savo nugarą ir nors bandė stotis, tačiau jam pavyko tik priartėti prie narvo krašto ir vėl atsidūrė gulėti ant nugaros. Iki raundo pabaigos kovotojai ten ir pragulėjo, nors paskutinėmis sekundėmis J. Dellai Maddalenai pavyko kulnais prasmūgiuoti į I. Machačevą, o dėl paskutinio smūgio jis buvo įspėtas teisėjo.
Antrojo raundo pradžioje I. Machačevas pagavo varžovo spyrį, tačiau pereiti į parterį nepavyko. I.Machačevas turėjo neblogų momentų ir stovėsenoje, o po minutės, kuomet kovotojai persikėlė prie narvo krašto, pats J. Della Maddalena bandė versti varžovą, bet gavosi taip, jog atsidūrė apatinėje pozicijoje. Ten prispaustas J. Della Maddalena praleido ilgą laiką ir nors likus pusantros minutės iki raundo pabaigos pamėgino išsivaduoti, tačiau pernelyg nieko nepasiekė. Po I. Machačevo smūgių alkūne ir dilbiu, likus apie 10 sekundžių, J. Della Maddalena galiausiai atsistojo ant kojų, tačiau tai buvo dar vienas dominuojantis I. Machačevo raundas.
Trečiajame raunde J. Della Maddalena turėjo geriausią savo momentą, kai prasmūgiavo apatiniais smūgiais klinče. Visgi po šio epizodo I. Machačevas vėl itin lengvai parvertė varžovą ir įpusėjus ruandui kovotojai grįžo prie tos pačios pozicijos, kurioje praleido pirmuosius du raundus. Nors I. Machačevas nebuvo priartėjęs prie skausmingo veiksmo, tačiau išlaikė dominavimą ir dažnai smūgiavo į gulintį varžovą.
Ketvirtajuame raunde pusantros minutės kovotojai keitėsi smūgiais, o J. Della Maddalena stengėsi būtų atsargesnis. Visgi tada, po kelių smūgių iš eilės, I. Machačevas vėl parvertė varžovą ant žemės ir tęsė savo kontroliavimą. Įpusėjus raundui J. Della Maddalena atliko kulverstį ir taip atidavė nugarą, tačiau gana greitai vėl apsisuko ir liko gulėti ant nugaros.
Prieš penktąjį raundą J. Della Maddalena buvo raginamas rizikuoti, tačiau po kelių paleistų smūgių, I. Machačevas vėl parvertė varžovą ant žemės ir tęsė savo dominavimą.
I. Machačevas tapo tik antruoju atletu, iškovojusi čempiono diržus tiek lengvo, tiek pusvidutinio svorio kategorijose po B. J. Penno.
„Tai yra svajonė, – po kovos sakė I. Machačevas, kai jo treneris Chabibas Nurmagomedovas ant pečių uždėjo abu diržus. – Visas mano darbas buvo dėl šių dviejų diržų. Esu labai laimingas. Diržas toks sunkus, man tai patinka. Dirbau sunkiai dėl šios akimirkos. Mano gyvenimas pasikeitė. Nebereikia mesti svorio, penkis raundus be sustojimo galiu grumtis, galiu daryti, ką noriu. Toks mano planas. Tai ne paslaptis. Visi mano varžovai tai žino ir niekas negali to sustabdyti.“
I. Machačevas žino, kur nori ginti savo titulą pirmą kartą.
„Donaldai Trumpai, važiuojam, – sušuko I. Machačevas. – Atverk Baltuosius rūmus, aš atvykstu.“
Po nemalonaus rezultato J. Della Maddalena akimirksniu išbėgo iš narvo ir nekalbėjo.
Dabartinis lengvo svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria teigė, jog buvusio čempiono pasirodymas buvo nuviliantis, o I. Machačevas – nuobodus.
„Jackui reikia visos stovyklos, skirtos vien tik imtynėms. Koks nusivylimas iš čempiono. Turėtum atvykti į Sakartvelą ir ten ko nors pasimokyti. Islamai, tau reikia to, ko neįmanoma ištreniruoti: emocijų. Tu esi nuobodžiausias dalykas šiame žaidime. Kasdien vis labiau įsitikinu, kad užmigdyčiau tave“, – rašė I. Topuria.
J.Della Maddalena paskutinį kartą buvo pralaimėjęs tik pačioje profesionalo karjeros pradžioje, kai 2016 m. nusileido Aldinui Batesui ir Darcy Vendy. Iki pat šiol jis demonstravo įspūdingą pergalių seriją, o paskutinėse kovose UFC nugalėjo ne tik buvusį čempioną Belalą Muhammadą, bet ir tokius kovotojus kaip Gilbertas Burnsas, Kevinas Hollandas, Bassilas Hafezas ar Randy Brownas.
I. Machačevas 2022 m. spalį nugalėdamas Charlesą Oliveirą tapo laisvojo lengvo svorio kategorijos čempiono titulo savininku, 2013 m. du kartus nugalėjo buvusį puslengvio svorio kategorijos čempioną Alexanderį Volkanovskį ir apgynė titulą, 2024 m. skausmingu veiksmu penktajame raunde nugalėjo Dustiną Poirier, o 2025 m. sausį privertė pasiduoti Renato Moicano bei netrukus atlaisvino čempiono diržą, kad persikeltų svorio kategorija aukštyn.
Visi „UFC 322“ rezultatai:
Islamas Machačevas nugalėjo Jacką Dellą Maddaleną vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)
Valentina Ševčenko nugalėjo Weili Zhang vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)
Michaelas Moralesas nugalėjo Seaną Brady techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 3:27
Carlosas Pratesas nugalėjo Leoną Edwardsą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 1:28
Benoitas Saint Denisas nugalėjo Beneilą Dariushą nokautu (smūgis) – 1 raundas, 0:16
Bo Nickalas nugalėjo Rodolfo Vieirą nokautu (smūgis koja į galvą) – 3 raundas, 2:24
Gregory Rodriguesas nugalėjo Romaną Kopylovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Erin Blanchfield nugalėjo Tracy Cortez skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 2 raundas, 4:44
Ethynas Ewingas nugalėjo Malcolmą Wellmakerį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
Kyle’as Daukaus nugalėjo Geraldą Meerschaertą skausmingu veiksmu („D’Arce“ smaugimas) – 1 raundas, 0:50
Patas Sabatini nugalėjo Chepe Mariscalą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Fatima Kline nugalėjo Angelą Hill vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Baisanguras Susurkaejvas nugalėjo Ericą McConico nokautu (smūgis) – 3 raundas, 1:38
Matheusas Camilo nugalėjo Viačeslavą Borščiovą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
