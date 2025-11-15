„UFC 322“ svėrimai: Della Maddalena pažadėjo apginti čempiono diržą prieš Machačevą

Penktadienį sportininkai paskutinį kartą susitiko prieš kovą – surengta ceremoninių svėrimų procedūra. Akistatos metu buvo šiek tiek įtampos – J. Della Maddalena atkišo ranką prieš I. Machačevą, pastarasis galiausiai varžovui pasakė vieną repliką, o tada įsikišo UFC prezidentas Dana White‘as ir nutraukė akistatą.
„Liko tik viena diena iki mano svajonės, iki didžiausios mano gyvenimo kovos. Aš pasiruošęs“, – sakė I. Machačevas.
Tuo tarpu J. Della Maddalena Joe Roganui pažadėjo apginti diržą: „Joe, aš – pasaulio viršūnėje. Rytoj apginsiu diržą ir grįšiu su juo namo į Australiją“.
Tą patį vakarą vyks ir superkova moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg. Diržą ginsianti Valentina Ševčenko stos į kovą prieš buvusią ilgametę žemesnės svorio kategorijos pasaulio čempionę kinę Weili Zhang.
W. Zhang ceremoniniuose svėrimuose pareiškė, kad atims diržą iš varžovės, o V. Ševčenko atsakė, kad yra puikiai pasiruošusi kovai ir labai pasitiki savo jėgomis.
„UFC 322“ pagrindinę programą sekmadienį nuo 5 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
