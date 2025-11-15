 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 322“ svėrimai: Della Maddalena pažadėjo apginti čempiono diržą prieš Machačevą

2025-11-15 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 13:17

Niujorko „Madison Square Garden“ (JAV) arenoje artėjančią naktį vyksiančiame „UFC 322“ turnyre dabartinis UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Jackas Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) gins diržą prieš buvusį lengvo svorio kategorijos titulo savininką Islamą Machačevą (27-1 MMA, 16-1 UFC).

Ceremoniniai svėrimai | „Stop“ kadras

0

Penktadienį sportininkai paskutinį kartą susitiko prieš kovą – surengta ceremoninių svėrimų procedūra. Akistatos metu buvo šiek tiek įtampos – J. Della Maddalena atkišo ranką prieš I. Machačevą, pastarasis galiausiai varžovui pasakė vieną repliką, o tada įsikišo UFC prezidentas Dana White‘as ir nutraukė akistatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Liko tik viena diena iki mano svajonės, iki didžiausios mano gyvenimo kovos. Aš pasiruošęs“, – sakė I. Machačevas.

Tuo tarpu J. Della Maddalena Joe Roganui pažadėjo apginti diržą: „Joe, aš – pasaulio viršūnėje. Rytoj apginsiu diržą ir grįšiu su juo namo į Australiją“.

Tą patį vakarą vyks ir superkova moterų svorio kategorijoje iki 56,7 kg. Diržą ginsianti Valentina Ševčenko stos į kovą prieš buvusią ilgametę žemesnės svorio kategorijos pasaulio čempionę kinę Weili Zhang.

W. Zhang ceremoniniuose svėrimuose pareiškė, kad atims diržą iš varžovės, o V. Ševčenko atsakė, kad yra puikiai pasiruošusi kovai ir labai pasitiki savo jėgomis.

„UFC 322“ pagrindinę programą sekmadienį nuo 5 val. ryto tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Į viršų