 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Įtempta akistata prieš „UFC 322“ turnyrą – Jacką Dellą Maddaleną ir Islamą Machačevą skyrė organizacijos vadovas

2025-11-14 09:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 09:13

Prieš „UFC 322“ turnyrą ir kovą dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo tarp Jacko Dello Maddaleno ir Islamo Machačevo vyko pagarbi kovotojų akistata, tačiau galiausiai juos teko išskirti UFC vadovui Dana White‘ui.

Jackas Della Maddalena ir Islamas Machačevas | „Stop“ kadras

Prieš „UFC 322“ turnyrą ir kovą dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo tarp Jacko Dello Maddaleno ir Islamo Machačevo vyko pagarbi kovotojų akistata, tačiau galiausiai juos teko išskirti UFC vadovui Dana White‘ui.

REKLAMA
0

Po spaudos konferencijos „Madison Square Garden“ arenoje abu pagrindinės kovos dalyviai žengė į sceną. J. Della Maddalena ir I. Machačevas priartėjo vienas prie kito veido, tačiau stumdymosi ar provokacijų nebuvo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Situacija pasidarė įdomesnė, kai D. White‘as paprašė kovotojų atsisukti į priekį nuotraukai ir pats pasitraukė į šalį, tačiau nei vienas nenorėjo nusukti akių kontakto – abu toliau spoksojo vienas į kitą, todėl UFC prezidentui teko staigiai sugrįžti tarp jų, kad išvengtų fizinio kontakto.

REKLAMA
REKLAMA

Net kai abiem buvo duoti čempionų diržai, nors techniniu požiūriu I. Machačevas jo nebeturi, nes atsisakė lengvo svorio titulo persikeldamas į pusvidutinį svorį – J. Della Maddalena vis dar neatsitraukė ir spoksojo į varžovą.

REKLAMA

Galiausiai kovotojai išsiskyrė ir paliko sceną.

Ši kova bus J. Dello Maddaleno pirmoji titulo gynyba po to, kai gegužę nugalėjo Belalą Muhammadą ir tapo čempionu. Australas UFC organizacijoje lieka nenugalėtas – jo karjeros pergalių serija siekia 18 kovų.

Tuo tarpu I. Machačevas išlieka vienu tituluočiausių kovotojų visame UFC sąraše – dar būdamas lengvo svorio kategorijos čempionu jis apgynė titulą keturis kartus. Dabar jis debiutuoja pusvidutiniame svoryje ir siekia tapti vos vienuoliktuoju kovotoju UFC istorijoje, kuriam pavyko iškovoti čempiono diržus dviejose skirtingose svorio kategorijose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų