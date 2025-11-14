Įtempta akistata prieš „UFC 322“ turnyrą – Jacką Dellą Maddaleną ir Islamą Machačevą skyrė organizacijos vadovas

Po spaudos konferencijos „Madison Square Garden“ arenoje abu pagrindinės kovos dalyviai žengė į sceną. J. Della Maddalena ir I. Machačevas priartėjo vienas prie kito veido, tačiau stumdymosi ar provokacijų nebuvo.
Situacija pasidarė įdomesnė, kai D. White‘as paprašė kovotojų atsisukti į priekį nuotraukai ir pats pasitraukė į šalį, tačiau nei vienas nenorėjo nusukti akių kontakto – abu toliau spoksojo vienas į kitą, todėl UFC prezidentui teko staigiai sugrįžti tarp jų, kad išvengtų fizinio kontakto.
Net kai abiem buvo duoti čempionų diržai, nors techniniu požiūriu I. Machačevas jo nebeturi, nes atsisakė lengvo svorio titulo persikeldamas į pusvidutinį svorį – J. Della Maddalena vis dar neatsitraukė ir spoksojo į varžovą.
Galiausiai kovotojai išsiskyrė ir paliko sceną.
November 13, 2025
Ši kova bus J. Dello Maddaleno pirmoji titulo gynyba po to, kai gegužę nugalėjo Belalą Muhammadą ir tapo čempionu. Australas UFC organizacijoje lieka nenugalėtas – jo karjeros pergalių serija siekia 18 kovų.
Tuo tarpu I. Machačevas išlieka vienu tituluočiausių kovotojų visame UFC sąraše – dar būdamas lengvo svorio kategorijos čempionu jis apgynė titulą keturis kartus. Dabar jis debiutuoja pusvidutiniame svoryje ir siekia tapti vos vienuoliktuoju kovotoju UFC istorijoje, kuriam pavyko iškovoti čempiono diržus dviejose skirtingose svorio kategorijose.
