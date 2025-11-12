Nurmagomedovas apie legendinę kovą su McGregoru: „Tai buvo mano atostogos“

Ch. Nurmagomedovas viešėdamas Čikagoje kalbėjo renginyje ir vedėjų buvo paklaustas apie konfliktą su C. McGregoru, kuris lėmė didžiausią kovą UFC istorijoje. Prieš šią kovą C. McGregoras žemino Ch. Nurmagomedovo šeimą ir religiją, tačiau tą vakarą narve Ch. Nurmagomedovas dominavo ir iškovojo pergalę atlikęs skausmingą veiksmą.
Ch. Nurmagomedovas gerbėjams pasakojo, kad kai kas nors apie tave kalba blogai, geriausia tai ignoruoti ir neleisti, jog tai paveiktų tave neigiamai. Vis dėlto, ne visi turi tokią galimybę, kokią turėjo jis dėl savo profesijos.
„Vienas labai, labai gražus dalykas šiame pasaulyje yra tas, kad kai tau kažkas nepatinka, tu eini į narvą, sutriuškini jį, ir tau dar sumoka, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Už narvo ribų, jei taip padarysi, keliausi į kalėjimą.
Aš labai ilgai laukiau šios akimirkos. Supratau, kad galiu ne tik kovoti, bet ir kalbėti. Pasinaudojau šia proga ir mėgavausi – žinote, kaip jūs keliaujate į Maldyvus? Tas pats. Tai buvo mano atostogos.“
Po pergalės Ch. Nurmagomedovas peršoko per narvo sieną ir kilo masinis susistumdymas tarp jo ir C. McGregoro komandų ir tai pavirto į vieną nemaloniausių incidentų UFC istorijoje. Galiausiai apsauga sustabdė situaciją, kad ji nevirstų dar rimtesniu chaosu.
Ch. Nurmagomedovo buvo paklausta apie sprendimą peršokti per narvą ir „prasitęsti atostogas“ po C. McGregoro pasidavimo.
„Tai buvo labai emocinga akimirka, – sakė Ch. Nurmagomedovas. – Tai buvo labai emocinga… Nemanau, kad tai buvo geras dalykas, geras pavyzdys.
Kartais mes niekada nežinome, kaip pasielgsime, kai kas nors įvyksta. Gali sėdėti, žiūrėti, valgyti spragėsius ir vertinti kitus: „Šitas blogas, šitas neblogas.“ Bet kai pats atsiduri toje vietoje, tą dieną ir tą akimirką, tu niekada nežinai, kaip pasielgsi. Žmonės manęs klausia: „Ar gailiesi?“ Štai taip aš atsakau į šį klausimą.“
