TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojas po pergalės nokautu maldavo pagalbos mamai, tačiau liko tuščiomis – sirgaliai kritikuoja Dana White'ą

2025-11-09 13:16
2025-11-09 13:16

Prieš kovą „UFC Vegas 111“ turnyre Chrisas Padilla (17-6) neturėjo daug šansų ir į narvą ėjo kaip autsaideris prieš Ismaelį Bonfimą (20-6). Be to, lengvo svorio kovotojui teko dar vienas iššūkis – jo varžovas svėrė penkiais svarais daugiau nei leidžia oficialus limitas, todėl turėjo svorio pranašumą. Visgi Ch. Padilla visus nustebino, antrajame raunde nokautavęs I. Bonfimą.

Chrisas Padilla ir Dana White'as | „Stop“ kadras

Prieš kovą „UFC Vegas 111" turnyre Chrisas Padilla (17-6) neturėjo daug šansų ir į narvą ėjo kaip autsaideris prieš Ismaelį Bonfimą (20-6). Be to, lengvo svorio kovotojui teko dar vienas iššūkis – jo varžovas svėrė penkiais svarais daugiau nei leidžia oficialus limitas, todėl turėjo svorio pranašumą. Visgi Ch. Padilla visus nustebino, antrajame raunde nokautavęs I. Bonfimą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Padilla mano, kad toks pasirodymas vertas premijos, todėl paprašė Dana White‘o tai apsvarstyti. Lengvo svorio kovotojas po kovos atskleidė, kad jo mama išgyvena finansinių sunkumų ir tikėjosi jai padėti papildomais pinigais, gautais po turnyro.

„Mano mama šiuo metu gyvena namelyje ant ratų, – sakė Ch. Padilla. – Man reikia tų 50 tūkstančių dolerių, kad galėčiau padėti mamai.“

Tačiau panašu, kad jo prašymai liko neišgirsti.

Kai vienas žurnalistas paklausė Ch. Padillos apie mamos situaciją ir ar jam pavyko su ja pasikalbėti, jis atvirai išliejo emocijas, pabrėždamas, kokią reikšmę teikė šiai pergalei.

„Tiesiog skambinau, mano brolis atsiliepė... Jei nenorite matyti, kaip verkiu, pereisiu prie kitos temos, – su ašaromis akyse sakė kovotojas. – Ta tema mane visada skaudina. Aš paaukočiau viską dėl jų, bet kurią dieną. Labai juos myliu.

Kai augau, mano mama atidavė man viską. Dėl jos narve galiu mirti. Kiekvienas mano skausmas nieko nereiškia, palyginti su tuo, ką jaučiu matydamas, kaip mama kenčia. Esu be galo dėkingas, kad galėjau išeiti į narvą ir atiduoti visą širdį, sielą bei kraują. Buvau pasiruošęs bet kam, bet kuriuo momentu.“

Padėti mamai nėra vienintelė priežastis, kodėl Ch. Padilla prašė premijos. Panašu, kad ir jo šeima išgyvena sunkumų. Lengvo svorio kovotojas neslėpė, kad pirmiausia yra šeimos žmogus, o tik po to – UFC kovotojas. Vietoj to, kad po kovos mestų iššūkį kitam varžovui, „Taco“ dar kartą kreipėsi į Dana White‘ą, prašydamas papildomos premijos. Jis priminė, kad I. Bonfimas nesugebėjo pasiekti reikiamo svorio, tačiau vis tiek žengė į narvą ir kovą užbaigė efektingu nokautu. Dėl to jis prašo pagalbos, nes jaučiasi to nusipelnęs.

„Man dabar labiau nei bet kam reikia pinigų, – po kovos sakė Ch. Padilla. – Aš kovosiu su bet kuo, bet pirmiausia turiu pasirūpinti savo šeima. Sunku užmigti naktį, kai žinai, kad tavo artimieji kenčia. Todėl, prašau, duokite man tuos 50 tūkstančių. Nugalėjau varžovą, kuris viršijo svorį ir žengiau į narvą kaip tikras profesionalas. Prašau, padėkite man padėti savo šeimai.“

Premijos Ch. Padilla negavo, tačiau tikėtina, kad D. White‘as vis tiek jam padės. UFC vadovas yra žinomas dėl savo dosnumo – jis yra pasiūlęs 20 tūkstančių dolerių žurnalistui jo vestuvėms, taip pat ne kartą finansiškai rėmė kovotojus, kurie, jo manymu, to nusipelnė net ir be oficialių apdovanojimų. Galbūt šįkart jis išties padės Ch. Padillai, tačiau kol kas D. White‘as sulaukia kur kas daugiau neigiamų sirgalių komentarų dėl neskirtos premijos.

Šiame turnyre organizacija nusprendė skirti keturias „Vakaro pasirodymo“ premijas – po 50 tūkstančių dolerių kiekvienam.

Premijas „UFC Vegas 111“ turnyre gavo pagrindinės kovos nugalėtojas Gabrielis Bonfimas, Christianas Leroy Duncanas, Zachas Reese’as ir UFC debiutantas Joshas Hokitas.

Visi šie kovotojai savo pergales iškovojo efektingais nokautais, išskyrus Z. Reese’ą, kuris, turėdamas vos keturias dienas pasiruošti dvikovai, triumfavo atlikęs smaugimo veiksmą.

