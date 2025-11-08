UFC teisėjai ieško sprendimų po Gane'o įdūrimo į akį kovoje su Aspinallu: sušauktas skubus susirinkimas

UFC jau kurį laiką yra raginama imtis veiksmų ir griežčiau bausti kovotojus, kurie įduria oponentui į akį. Teisėjas Herbas Deanas atskleidė, jog dėl šio klausimo buvo sušauktas skubus teisėjų susirinkimas.
„Žmonėms jau nusibodo įdūrimai į akis. Atėjo laikas kažko imtis. Dėl to ir buvo sušauktas teisėjų susirinkimas. Daugybė žmonių yra nepatenkinti, todėl kažkas turės pasikeisti.
Taip, yra tam tikrų kovotojų, kurie netyčia atlieka draudžiamą veiksmą, bet yra tokių, kurie tai išnaudoja kaip taktinį manevrą. Kai kurie kovotojai, baigę karjeras, man tiesiai šviesiai pasako, kad varžovui tyčia spyrė į tarkpojį ar pan.“, – pasakojo H. Deanas.
Neseniai Jimas Milleris, turintis daugiausiai pergalių UFC istorijoje, pateikė savo pasiūlymą, kaip UFC reikėtų spręsti šią problemą: „Norite, kad pasakyčiau paslaptį? Ne pirštinės čia kaltos. Įdūrimai į akis vyksta tuomet, kai kovotojo vidinės kalės balsas pradeda raginti jį vengti kovos ir būti pasyviam. Tą vidinės kalės balsą reikia nutildyti. Mano nuomone, už įdūrimą varžovui į akį iš kovotojo iš karto turi būti atimamas taškas bei tam tikras procentas nuo jo uždarbio. Jei UFC tai padarytų, tada įdūrimai į akis labai greitai pasibaigtų“.
