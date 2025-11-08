Bokso agentas: „Kova tarp Kavaliausko ir Ursu dėl Europos čempiono diržo būtų ypatinga“

„Taip, tai būtų didžiulė kova. Supraskite tai, kad žmonės Constantiną yra matę ringe tik prieš vidutinio lygio boksininkus. Aš esu matęs ji sparinguose prieš elitinius kovotojus. Jei norėtume kautis su kažkuo iš tų treniruočių partnerių, tai jie tikriausiai tokios galimybės atsisakytų, nes jau žino, ką Constantinas sugeba“, – pasakojo J. Clarkas.
🥊 “I KNOW WHAT URSU HAS BEEN DOING TO SPARRING PARTNERS!” 👀@johnny_toptier reveals he received an offer for Constantin Ursu to fight Egidijus Kavaliauskas!💥
📈 Ursu defends his Commonwealth Welterweight title against Ryan Amos on Nov 30
— International Boxing News (@IntBoxingNews) November 6, 2025
Moldovoje gimęs 25-erių C. Ursu profesionalų bokse yra nenugalėtas: 13 kovų – 13 pergalių (6 nokautais). Jau lapkričio 30 d. C. Ursu kausis su Ryanu Amosu dėl šiuo metu laisvo WBO Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržo bei gins Tautų Sandraugos bokso tarybos pusvidutinio svorio kategorijos diržą.
E. Kavaliauskas panašiu metu – lapkričio 28 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje kausis su EBU Europos čempionu Samueliu Molina.
