TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Bokso agentas: „Kova tarp Kavaliausko ir Ursu dėl Europos čempiono diržo būtų ypatinga“

2025-11-08 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 15:05

Bokso agentas Johnny Clarkas, kalbėdamas su „International Boxing News“, atskleidė, kad vienam iš jo kovotojų – Constantinui Ursu – buvo siūloma kautis su Egidijumi Kavaliausku dėl Europos čempiono diržo.

Johnny Clarkas | „Stop“ kadras

Bokso agentas Johnny Clarkas, kalbėdamas su „International Boxing News", atskleidė, kad vienam iš jo kovotojų – Constantinui Ursu – buvo siūloma kautis su Egidijumi Kavaliausku dėl Europos čempiono diržo.

0

„Taip, tai būtų didžiulė kova. Supraskite tai, kad žmonės Constantiną yra matę ringe tik prieš vidutinio lygio boksininkus. Aš esu matęs ji sparinguose prieš elitinius kovotojus. Jei norėtume kautis su kažkuo iš tų treniruočių partnerių, tai jie tikriausiai tokios galimybės atsisakytų, nes jau žino, ką Constantinas sugeba“, – pasakojo J. Clarkas.

Moldovoje gimęs 25-erių C. Ursu profesionalų bokse yra nenugalėtas: 13 kovų – 13 pergalių (6 nokautais). Jau lapkričio 30 d. C. Ursu kausis su Ryanu Amosu dėl šiuo metu laisvo WBO Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržo bei gins Tautų Sandraugos bokso tarybos pusvidutinio svorio kategorijos diržą.

E. Kavaliauskas panašiu metu – lapkričio 28 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje kausis su EBU Europos čempionu Samueliu Molina.

