TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Vergilo Ortizo ir Ericksono Lubino kova po svėrimų procedūros oficialiai patvirtinta

2025-11-08 09:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 09:51

Jau šį savaitgalį „Dickies Arena“ pirmojo vidutinio svorio kategorijos (iki 154 svarų arba 69,85 kg) laikinasis WBC čempionas Vergilas Ortizas stos į kovą su Ericksonu Lubinu, o svėrimų metu tai buvo oficialiai patvirtinta.

Vergilas Ortizas ir Ericksonas Lubinas | Organizatorių nuotr.

0

Kovotojus svėrimų metu skyrė vos 0,2 svaro – V. Ortizas (23-0, 21 nokautas) penktadienį svėrė 153,8 svaro, o E. Lubinas (27-2, 19 nokautų) pasiekė leistiną pusvidutinio svorio limitą – 154 svarus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Noriu kovoti su pačiais geriausiais, su elitu, – per viešą svėrimą sakė E. Lubinas. – Jei negali patekti į sceną, patek į ekraną.“

Turnyre planuojamas ir neseniai buvusio pusvidutinio svorio čempiono Jarono „Boots“ Enniso pasirodymas šalia ringo ir galbūt net ringe, kadangi jis taikosi į dvikovą su V. Ortizu.

„Nugalėtojas pasiima viską, – sakė E. Lubinas. – Jis turi kovotojo dvasią. Kova turi didelę kainą. Mes kovosime su bet kuo, ir mūsų CV kalba patys už save.“

V. Ortizas pabrėžė, kad siekia įrodyti, jog yra geriausias šios svorio kategorijos kovotojas.

„Turime vieną kovą, dėl kurios rūpinamės šeštadienio vakarą, – kalbėdamas apie J. Enniso buvimą sakė V. Ortizas. – Neturime jokių blaškančių veiksnių.“

 

