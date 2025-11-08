Vergilo Ortizo ir Ericksono Lubino kova po svėrimų procedūros oficialiai patvirtinta

Kovotojus svėrimų metu skyrė vos 0,2 svaro – V. Ortizas (23-0, 21 nokautas) penktadienį svėrė 153,8 svaro, o E. Lubinas (27-2, 19 nokautų) pasiekė leistiną pusvidutinio svorio limitą – 154 svarus.
„Noriu kovoti su pačiais geriausiais, su elitu, – per viešą svėrimą sakė E. Lubinas. – Jei negali patekti į sceną, patek į ekraną.“
Turnyre planuojamas ir neseniai buvusio pusvidutinio svorio čempiono Jarono „Boots“ Enniso pasirodymas šalia ringo ir galbūt net ringe, kadangi jis taikosi į dvikovą su V. Ortizu.
„Nugalėtojas pasiima viską, – sakė E. Lubinas. – Jis turi kovotojo dvasią. Kova turi didelę kainą. Mes kovosime su bet kuo, ir mūsų CV kalba patys už save.“
V. Ortizas pabrėžė, kad siekia įrodyti, jog yra geriausias šios svorio kategorijos kovotojas.
„Turime vieną kovą, dėl kurios rūpinamės šeštadienio vakarą, – kalbėdamas apie J. Enniso buvimą sakė V. Ortizas. – Neturime jokių blaškančių veiksnių.“
