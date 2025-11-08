„Spurs“ nutraukė „Rockets“ pergalių seriją

„Rockets“ rungtynių pradžioje dar pirmavo ir buvo įgijusi dviženklę persvarą (47:37), bet ją išbarstė ir po pertraukos paleido iniciatyvą.
„Spurs“ 24 taškus pelnė Harrisonas Barnesas, po 22 – Julianas Champagnie (7 atk. kam.) ir Victoras Wembanyama (8 atk. kam.), 15 – Devinas Vassellis.
„Rockets“ 25 taškus pridėjo Alperenas Šengunas (9 atk. kam., 8 rez. perd.), 24 – Kevinas Durantas, 16 – Reedas Sheppardas, 14 – Amenas Thompsonas (7 atk. kam.).
