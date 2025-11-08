 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Spurs“ nutraukė „Rockets“ pergalių seriją

2025-11-08 09:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 09:13

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) nutraukė Hjustono „Rockets“ (5/3) penkių pergalių serija. Hjustono ekipa svečiuose 110:121 (25:23, 25:28, 32:35, 28:35) nusileido San Antonijaus „Spurs“ (6/2) klubui.

V.Wembanyama ir A.Šengunas abu buvo ryškūs (Scanpix nuotr.)

0

„Rockets“ rungtynių pradžioje dar pirmavo ir buvo įgijusi dviženklę persvarą (47:37), bet ją išbarstė ir po pertraukos paleido iniciatyvą.

„Spurs“ 24 taškus pelnė Harrisonas Barnesas, po 22 – Julianas Champagnie (7 atk. kam.) ir Victoras Wembanyama (8 atk. kam.), 15 – Devinas Vassellis.

„Rockets“ 25 taškus pridėjo Alperenas Šengunas (9 atk. kam., 8 rez. perd.), 24 – Kevinas Durantas, 16 – Reedas Sheppardas, 14 – Amenas Thompsonas (7 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

