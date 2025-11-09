Perskaitęs, kokių dovanų dabar nori vaikai, Rokas Galvonas neištvėrė: rėžė atvirai

Socialiniuose tinkluose paskelbtu įrašu, R. Galvonas sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Pažėrė kritikos
R. Galvonas neslėpė, kad dabar daugelis pamiršta tikrąją daiktų vertę.
„Šiandien skaičiau straipsnį apie tai, kad vaikai vis dažniau nori prabangių kalėdinių dovanų. Ir tas tekstas mane palietė. Nes aš pats vaikystėje svajojau apie gražias, ypatingas dovanas.
Atsimenu, kai man buvo penkeri ir Kalėdoms padovanojo kompiuterį – verkiau iš laimės. Tuo metu tai buvo tikra dovana, nes ne visi mano klasiokai turėjo kompiuterį. Tai buvo kažkas ypatingo, vertingo, brangaus ne tik materialiai, bet ir jausmiškai.
O šiandien, atrodo, kad mes vis dažniau pamirštame tikrąją daiktų vertę. Vaikas gavęs prabangesnį daiktą – kompiuterį, telefoną ar madingą žaislą – po kelių dienų jau jo nebevertina.
Tad turbūt svarbu iš naujo įskiepyti jaunajai kartai supratimą apie daiktų vertę, jų laikinumą ir prasmę.
Mano šeima – močiutė, mama, tėtis – mane išmokė vertinti visai kitokias dovanas: rankų darbo, kurtas su meile, iš širdies. Tokiose dovanose slypi šiluma, laikas ir tikrumas.
Dabar džiaugiuosi, kad pats galiu kurti tokias dovanas – kupinas meilės, šilumos ir nuoširdumo. Nes būtent tokios dovanos kuria ryšį ir prisiminimus, kurie išlieka ilgiau nei bet koks daiktas.
Vertinkime tikrąsias dovanas. Dovanokime laiką, šilumą ir tikrumą“, – įraše teigė R. Galvonas.
