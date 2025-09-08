Išgirdęs Roko Galvono žodžius Riebus Katinas nutarė netylėti: ketina kreiptis ir į policiją

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Analizė
Tad pradėti šį tekstą noriu atlikdamas roko galvono 1 filmuko analizę.
O roką sunervino parašyti žmonių prasti įvertinimai. Net neabejoju, kad pats rokas puikiai suprato, kad jie atsirado neatsitiktinai tuo pat metu kaip buvo publikuota mano apžvalga.
„Močiučių rezidencija” – realybė, kurią pamatę ilgai neatgausite žado
Turintis bent kiek loginio mąstymo žmogus puikiai susigaudys jog prastus atsiliepimus parašė žmonės, kurie buvo anksčiau lankęsi „Roko rezidencijoje” ir tikriausiai po to iškart neparašė prasto vertinimo.
Aš puikiai suprantu tuos, kurie perskaitę mano apžvalgą, pasijuto lyg dar kartą išgyvenę savo prastą patirtį ir nuėję parašė prastą įvertinimą.
Juokingai skamba roko mintys apie tai, kad žmonės turi rašyti vertinimą restorano darbo metu, suprask dar sėdint restorane…
Aš esu parašęs šimtus atsiliepimų, ir nepamenu nei vieno, kurį būčiau rašęs dar maitinimo įstaigoje.
Dažniausiai iš panašių vietų norisi kuo greičiau išeiti, o ne toje slogioje atmosferoje, prie tragiškų patiekalų, kurių padavėjai nesugeba nurinkti, rašyti atsiliepimą manau tikrai nesinori daugeliui.
Esu sulaukęs daug piktų žodžių iš maitinimo įstaigų savininkų po mano prastų atsiliepimų adresuotų jų valdomoms kavinėms ar restoranams, bet rokas pirmas, kuris savo maitinimo įstaigų svečius, o su jais kartu ir mane išvadino šunimis…
Nežinau, ar rokas turi šunį, ar ne, bet mano šuo tokio maisto neėstų, ir tuo labiau net mano šuo nevalgo iš indų su nuskaldytais kraštais.
Tad, rokai, kitą kartą, bandydamas užgauti savo svečius, kreipdamasis į juos vadink juos ne šunimis, o tarakonais, nes tik tie sau leidžia tokią „prabangą”.
P.s. rokai, kodėl vėliau nepaminėjai, kad po tavo filmuko atsirado netoli 100 5/5 įvertinimų, ir bandyčiau spėti daugelio parašyti iš gailesčio tau, net nebuvus tavo nei viename restorane.
O dabar pereikime prie 2 filmuko.
Jei prieš kelias savaites pažiūrėjęs roko pirmą filmuką aš nuo viešo atsakymo susilaikiau, tai po šio antro privalau pasisakyti, nes rokas ne mažas vaikas, kuris nukritęs parduotuvėje kriokia dėl žaislo, nes jo tėvai jam nenuperka, ir kriokdamas spjaudosi ant praeivių, taip apspjaudamas ir mane.
rokas pilnametis ir turi žinoti, kad už viską, ką mes pasakome ar padarome tenka atsakyti. Ir atsakyti, rokui galvonui teks ne už tai, kad jis mane pavadino riebiu keturkoju, o už šmeižtą, kurį tuoj pacituosiu.
„Šis gyvūnėlis mėgsta pinigėlius, jeigu pinigėlių nemoki tada pila purvą kiek tik tai gali, kiek tik tai įmanoma”.
Štai šį teiginį rokas galvonas privalo viešai paneigti arba įrodyti iki rugsėjo 12d., kitu atveju su advokato surašytu teisiniu dokumentu kreipsiuosi į policiją.
O dabar pereikime prie kitos roko galvono pasakojimo dalies, kurioje jis jau naudoja žodelius tikriausiai, galimai, kas jį apsaugo nuo dar vieno viešo atsiprašymo, nes teisiškai mes galvoti, ar prisimąstyti galime visko, net iki tokių nesąmonių, jog esame virtuvės šefai…
Šios jo mestos apkalbos mano adresu paneigti viešai jo neprašysiu, nes jis panaudojo tuos du stebuklingus žodelius, kurie jo mintis padaro ne teiginiais, o pamąstymais, bet atsakysiu čia.
Minėdamas savo cechą jis kalbėjo greičiausiai apie šias patalpas įsikūrusias adresu – Palanga, Kretingos g. 57a.
Šias nuotraukas man atsiuntė minimo namo gyventoja, po to kai perskaitęs jos žemiau pateiktus komentarus po savo apžvalga, paprašiau jos plačiau apie tai papasakoti asmenine žinute.
Pirmiausia, aš jos žodžiais komentaruose nepatikėjau, nes prisipažinsiu ir pats buvau kiek suklaidintas roko galvono reklaminių filmukų. Iki apsilankymo „Močiučių rezidencijoje” maniau, kad maistą jo restoranuose jei ir negamina močiutės tai bent jį gamina vietoje. O pasirodo yra cechas.
Manau jei rokas turės drąsos tai savo sekėjams papasakos, kokia dalis procentais produkcijos gimsta šiame pusrūsio ceche. Jei jis tam turės drąsos ir apie tai papasakos, tai daugeliui pasidarys aiškiau, kodėl jo restoranų patiekalų toks prastas skonis.
Nors abejoju, nes kaip supratau iš sekančio komentaro, kurį pateikiu žemiau rokas, kurį matote jo filmukuose, ir tas, kuris yra realybėje nefilmuojamas, yra lyg du skirtingi žmonės.
O dabar norėčiau paklausti bet kurio, kuris gyvena nuosavame name ar daugiabutyje, kaip elgtumėtės jūs, jei jūsų name būtų vykdoma masinė maisto gamyba (kokiais kiekiais nesunku suvokti, pažvelgus į eiles prie močiučių rezidencijų), kai 5:00 ryto jau mušama mėsa, kai verdama ar kepama, ir gyventojų nuomone visi tie kvapai nuvesti į bendrą ventiliaciją.
Skundą namo gyventojai „Nacionaliniam Visuomenės Sveikatos Centrui prie Sveikatos apsaugosministerijos” surašė dar 2025-07-31, prieš tai kaip pasirodė mano apžvalga skirta „Močiučių rezidencijai” *(, tad tos sąmokslo teorijos, apie kurias postringauja rokas atrodo juokingai.
O galimai po Riebaus katino skundo, kurį išsiunčiau VMVT iškart po gautos informacijos iš namo gyventojų, šis cechas buvo įpareigotas susitvarkyti ventiliaciją, ją išvedant atskiru tik cechui skirtu vamzdžiu, gal dėl to ir roko antrame filmuke buvo rodoma moteris, kuri atėjo stabdyti darbus vykdomus 1:00 valandą nakties. Abejoju ar jūs galėtumėte miegoti kai kažkas naktį gręžia ar kala.
Gaila, kad rokas to nepaminėjo savo antrame filmuke kalbėdamas apie tai kaip jam yra kenkiama.
Restoranui „Močiučių ekspress“ – klausimai, ar veikia legaliai
P.s. roką galvoną minėdamas šiame tekste rašydamas jo vardą ir pavardę specialiai rašiau mažosiomis raidėmis, nes žmogų, kuris nejaučia pagarbos kitiems aš taip pat neprivalau gerbti.
Tad laukiu roko galvono viešo atsiprašymo ir suteikiu teisę visoms žiniasklaidos priemonėms naudoti šią medžiagą.
