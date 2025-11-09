Trečio vaikelio besilaukianti nuomonės formuotoja Sotera – ligoninėje: „Turiu pripažinti“

Šią žinią moteris paviešino socialiniame tinkle „Instagram“, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Žinoma moteris – ligoninėje
Dubajuje gyvenanti Sotera su savo sekėjais pasidalijo, kas nutiko.
„Vieną akimirką su šeima sėdi restorane, kitą – jau ligoninėje… Turiu pripažinti, kad po praėjusių metų įvykių kiekvienas neaiškus skausmas ar judesio nebuvimas sukelia labai daug nerimo ir baimės. Nuo vakar kentėjau tikrai stiprius pilvo skausmus – ryte buvo geriau, bet popiet vėl atsirado pilvo apačioje skausmas, paskui pradėjo skaudėti nugarą, skausmai užeina ir praeina.
Tikrai išsigandau – o jeigu priešlaikinis gimdymas? O jeigu kažką praleisiu? Ramiau miegosiu, jei nuvažiuosiu pasitikrinti. Tad ir nuvažiavau.
Gydytoja apžiūrėjo (beje, labai maloni patirtis Dubajaus klinikoje), padarė įvairius tyrimus, patikrino širdies ritmą ir nuramino, kad gimdymo požymių kol kas nėra – kaklelis uždaras. Manoma, kad vaiko padėtis pasikeitė, užspaudė kažką, o dar ir žarnyno problemos galėjo sukelti tuos skausmus.
Kaip bebūtų, dabar ramu. Gydytoja sakė – jei neramu ar kažkas atrodo neįprasta, visada geriau nuvažiuoti pasitikrinti, nes niekada nežinai, kada toks apsilankymas gali padėti išgelbėti gyvybę ar padėti išvengti per ankstyvo gimdymo. Nėštumas – nenuspėjamas. Kartais nutinka labiausiai nelaukti dalykai, bet tikiu, kad viskas bus gerai. O jeigu reikės – važiuosiu ir dar 20 kartų, nes esu ne viena, o noras apsaugoti mažylę yra svarbiausias.
Linkėjimai nuo nėštukės. Dar du mėnesius pasistengsiu išnešioti, o tada jau galima gimdyti“, – rašė ji.
