Nuomonės formuotojai Soterai Šveikauskaitei – neeilinis apdovanojimas: skiria jį Lietuvai

Šia džiugia žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Gavo apdovanojimą
Dubajuje gyvenanti Sotera pasidalijo savo nuotraukomis su apdovanojimu. Prie jų ji džiaugsmingai rašė:
„Esu tarp 100 geriausių influencerių pasaulyje! Global Influencer Awards! Tai tikrai neįtikėtina – stovėjau šalia kūrėjų, turinčių milijonus sekėjų, o aš atvykau iš mažos šalies – Lietuvos, net neturėdama milijono. BET! Kaip sakė renginio vedėjas – svarbiau yra turinys, meilė, nuoširdumas savo sekėjams ir sunkus darbas nei skaičiai – ir šiandien aš laikau rankose apdovanojimą!
Esu be galo laiminga – esu 7 mėnesių nėščia ir žengiau ant scenos! Tegyvuoja Babyblog – tegyvuoja dar daug metų! Ir tegu šis apdovanojimas yra skirtas ir mylimai Lietuvai – parodyti, kad net maža šalis gali turėti nuostabių influencerių, pripažintų tarptautiniais apdovanojimais.
Už Babyblog!“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vasarą S. Šveikauskaitė paskelbė džiugią naujieną – laukiasi vaikelio. Su sekėjais pasidalino kadrais iš pajūrio.
Sotera džiugia naujiena sutiko pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais bei pasidžiaugti kartu.
Moteris, spinduliuojanti džiaugsmu, pasidalino kadrais su aptempta suknele, kuriuose laiko tris ultragarso nuotraukėles.
Sotera keldama nuotraukas du džiugesiu praneša apie naujieną:
„Turime naujienų – aš laukiuosi! Laukėme ir svajojome ilgai. Nuėjome sunkų kelią, kad galėtume džiaugtis tuo, ką turime dabar. Ir pasakysiu atvirai – po visų išgyvenimų šis nėštumas, ši gyvybė gydo visas žaizdas. Ir neslėpsiu – baimių daug, daugiau nei bet kada…Tačiau tikėjimas, kad viskas bus gerai, yra labai stiprus“.
