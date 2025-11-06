 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique parodė stiliaus detalę: kaina privers išsižioti

2025-11-06 17:55
2025-11-06 17:55

Kristina Meseguer, Enrique Meseguer (nuotr. asm. archyvo)
11

Su žmona Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique savo socialinio tinklo paskyroje parodė stiliaus detalę, kurios kaina – stulbinanti.

Ja vyras pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Enrique Meseguer Kolumbijoje
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Enrique Meseguer Kolumbijoje

Kaina stebina

Savo Instagram paskyros istorijoje Enrique parodė batus – elegantiškus ir stilingus. Juos gamina prabangus dizinerio prekės ženklas Zegna.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Batai pagaminti iš velveto, su stilingai sukryžiuotais raišteliais. Tiesa, tokia stiliaus detalė nėra pigus malonumas, jų kaina – stulbinanti.

Šie batai svetainėje prfktlook kainuoja 1690 Kanados dolerių, o šią sumą konvertavus į eurus, batai atsieitų 1043 Eur.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

