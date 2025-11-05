 
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje gyvenantis britas palygino lietuvius ir anglus: nustebino 3 dalykai

2025-11-05 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 21:00

Lietuvoje metus gyvenantis britas Corey savo socialiniuose tinkluose dalijasi gyvenimo Lietuvoje akimirkomis bei savo įžvalgomis apie šią šalį. Šįkart jis papasakojo, kokius skirtumus pastebėjo tarp lietuvių ir anglų.

Britas Corey (nuotr. soc. tinklų ir nuotr. 123rf.com)



7

Savo nuomone jis pasidalijo socialiniame tinkle Tiktok.

Nustebino skirtumai

Corey išskyrė tris dalykus, kurie jį labai nustebino, lyginant britus ir lietuvius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė:

„Lietuvoje gyvenu jau metus ir pastebėjau dalykų, kuriuos lietuviai daro kitaip nei anglai.

Lietuvoje eidamas pas kažką į svečius, restoraną, barą – nepamatysi kilimų. Lietuviai neturi jokių kilimų. Aš kelių žmonių paklausiau ir jie sakė, kad taip yra dėl švaros ir kvapo.

Kitas dalykas – jūs Lietuvoje mėgstate valgyti, kai geriate. Kai nueinate į miestą, mėgstate susiplanuoti viską aplink maistą. Anglijoje, jei einame į miestą, mes pavalgome labai anksti, vėliau ilgai nevalgome, kad nereikėtų eiti išsipūtusiam, o jūs mėgaujatės maistu ir gėrimais tuo pačiu metu.

Trečia, tai, kas man Lietuvoje labai patinka. Anglijoje parduotuvės užsidaro ketvirtą valandą vakaro sekmadieniais. Lietuvoje jos atidarytos įprastu laiku, juk tai diena, kai labiausiai nori apsipirkti ir pasiruošti kitai savaitei. Nesinori, kad parduotuvės užsidarytų ketvirtą valandą, nori ilsėtis. Tai man Lietuvoje labai patinka.“

@coreyfxl After living in Lithuania for 1 year these are some of the weird differences I’ve noticed between here and the UK #fyp #lithuania #unitedkingdom #movingabroad #kaunas ♬ original sound - Corey Payne

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

