TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje gyvenantis britas palygino maisto prekių kainas Lietuvoje ir JK: nustebsite

2025-10-27 18:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-27 18:42

Lietuvoje daugiau nei metus gyvenantis britas Corey savo socialiniuose tinkluose dalijasi gyvenimo Lietuvoje ypatumais bei lygina juos su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje (JK). Šįkart vyras nusprendė palyginti vienos populiariausių maisto prekių parduotuvių kainas.

Britas palygino kainas Lietuvoje ir JK (nuotr. TikTok ir nuotr. 123rf.com)

Lietuvoje daugiau nei metus gyvenantis britas Corey savo socialiniuose tinkluose dalijasi gyvenimo Lietuvoje ypatumais bei lygina juos su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje (JK). Šįkart vyras nusprendė palyginti vienos populiariausių maisto prekių parduotuvių kainas.

0

Įrašu apie tai jis pasidalijo savo socialinio tinklo TikTok paskyroje.

Palygino kainas

Vaizdo įraše Corey apsipirkinėja JK esančiame Lidl. Ten jis pirko daugumai kasdienius maisto produktus: sūrį, jogurtą, pieną, bulves, šilauoges, vištieną.

Apsipirkęs jis palygino išleistą sumą su tų pačių produktų krepšelio iš Lidl suma Lietuvoje.

„Matau daug vaizdo įrašu su kontroversija, kad maistas brangiau kainuoja Lietuvoje, todėl šiandien tai išsiaiškinsime“, – įrašo pradžioje dėstė vyras.

Įraše jis rodė produktus parduotuvėje, nurodydamas kainą svarais, o vaizdo įrašo pabaigoje viską konvertavo į eurus.

Corey nurodytos kainos eurais:

Sūris Lietuvoje 2,99, o JK – 3,20.

Jogurtas Lietuvoje – 1,09, JK – 2,28.

Pienas Lietuvoje – 1,70, JK – 1,89.

Bulvės Lietuvoje – 1,29, JK – 1,94.

Šilaguogės Lietuvoje – 1,89, JK – 1,25.

Vištiena Lietuvoje – 7,49, JK – 7,44.

@coreyfxl Is food shopping cheaper in Lithuania or the UK? I bought the exact same items in Lidl and found Lithuania not only slightly cheaper, but the quality always feels slightly better too. #fyp #lithuania #costofliving #livingabroad #kaunas ♬ original sound - Corey Payne

„Mažiau išleistumėte Lietuvoje, iš tiesų, 6 proc. pigiau. Sutaupytumėte 1,26 euro apsipirkinėdami Lietuvoje.

Nenoriu girdėti, kad Lietuvoje brangiau, nes kiekvienas dalykas turi alternatyvą. Jei norite pirkti, pavyzdžiui, Lenor skalbiklį, Lietuvoje mokėsite daugiau dėl importo. JK už audinių minkštiklį mokėtumėte 2,26 svaro, o Lietuvoje – 5 eurus. Tokie skirtumai yra, bet visada yra pigesnis pasirinkimas. Man asmeniškai, Lietuvoje yra žymiai pigiau pirkti maistą, nei JK“, – reziumavo jis.

 

