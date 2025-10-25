Dainomis su Aiste Pilvelyte išgarsėjęs Romas Bubnelis su mylimąja susipažino kapinėse: „Svarbiausia ryšys“

Jau ne vienerius metus pašnekovas žiemoja Kanaruose – Tenerifėje. Į Lietuvą, pasak Romo, jis grįžta tik keliems mėnesiams per metus bei per šventes.
Gyvenimas svetur
Paklaustas apie gyvenimo Tenerifėje privalumus, jis nedvejodamas sako, kad buvimas čia – lyg šventė.
„Čia viskas vietoje – šovė į galvą, po 15 minučių jau maudausi vandenyne.
Sąlygos labai geros – žmogui, kuris nesinervina dėl darbų ar kitų rūpesčių, čia galima puikiai jaustis. Visi atvažiuoja pailsėti, atostogauti, niekas neįsitempia. Čia nėra liūdnų ar paniūrusių žmonių. Poilsis čia tarsi nuolatinė šventė“, – džiaugėsi Romas.
Anot jo, pirmą kartą atskridęs ten jau iškart pamilo šią vietą.
„Kai pirmą kartą čia patekau, kiekvienas žingsnis atrodė tarsi stebuklas. Maži miesteliai, kaimukai labai spalvingi, sutvarkyti. Visur – šventės atmosfera, daug poilsio vietų, restoranų, viešbučių, paplūdimių.
Galima rinktis, ko nori: yra daug juodo, vulkaninės kilmės smėlio paplūdimių, o baltas smėlis atvežamas iš Afrikos. Galimybės poilsiui – labai didelės“, – pastebėjo vyras.
Lietuvos ir draugų ilgesys
Paklaustas ar nepasiilgsta gimtinės, Romas sakė, kad draugų gretos ir Lietuvoje jau sumažėjo, bet artimų bičiulių, žinoma, pasiilgsta.
„Žinoma, visuomet pasiilgstu Lietuvos. Bet mano amžiuje jau nebeliko tiek artimų draugų. Šeima išsisklaidžiusi po pasaulį – vaikai išsibarstę į visas keturias pasaulio puses.
Lietuvoje turėjau tokių draugų, su kuriais visada eidavome į pirtį – kiekvieną ketvirtadienį, gal dvidešimt metų iš eilės. Tokių dalykų labai pasiilgsti, nes čia to nėra, draugų taip pat trūksta“, – neslėpė jis.
Nepaisant to, R. Bubnelis sakė susidraugavęs su lietuvių bendruomenės Tenerifėje nariais.
„Tačiau atsiranda kitų. Yra nemažai lietuvaičių, kurie atvažiavę čia gyventi. Visi jie labai draugiški, teigiami, priimantys į kompaniją. Vietinė lietuvių bendruomenė čia labai gera, tad bendrauti tikrai yra su kuo“, – teigė R. Bubnelis.
Ryšys su šeima ir širdies drauge
Kalbėdamas apie santykius su savo keturiais vaikais, Romas pasakojo, kad nors gyvena skirtingose pasaulio pusėse – palaiko artimą ryšį.
„Du mano vaikai gyvena Amerikoje, vienas – Anglijoje, o vienas Lietuvoje.
Kai būnu Lietuvoje, dažniausiai iš Amerikos atvažiuoja dukra ir sūnus – vasarą praleidžia ten, tad tuo metu visi susitinkame.
Kasdienybėje daug bendraujame telefonu. Šiais laikais tai nėra problema – nesvarbu, ar aš būčiau Lietuvoje, ar užsienyje, vis tiek dauguma jų gyvena kitur“, – pasakojo jis.
Nors praeityje dainininkas su buvusia žmona pasuko skirtingais keliais, šiai dienai jo širdis yra užimta. Jis papasakojo, kad turi draugę – kartu jie jau šešerius metus. Tiesa, pora kartu negyvena, nes juos skiria atstumas, tačiau susimato vos pasitaikius progai.
„Ji gyvena Izraelyje. Būna visko – kartais ji atvyksta pas mane į Tenerifę, kartais aš važiuoju į Izraelį. Susitinkame ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Austrijoje. Paprastai matomės kas mėnesį, kartais kas du – bet tai jau reta“, – dalijosi dainininkas.
Vyras taip pat atskleidė ir šiek tiek netikėtą jų susipažinimo istoriją.
„Labai paprastai, net banaliai. Su draugais lankėme Vito Lingio kapą, kaip ir kiekvienais metais. Ji atvyko su savo pažįstamais. Koks skirtumas: kapinėse, bažnyčioje, parduotuvėje – svarbiausia ryšys.
Susipažinome ten, palaipsniui pradėjome bendrauti. Tuo metu aš buvau vienišas, ir ji taip pat. Svarbiausia, kad pajunti ryšį. Aš, būdamas brandžiame amžiuje, tokius dalykus vertinu rimtai“, – kalbėjo žinomas vyras.
Artimo žmogaus ir muzikos reikšmė gyvenime
Nors daugumai gali atrodyti, kad kurti naujus santykius vyresniame amžiuje gali būti sudėtinga, Romas turi kitokią nuomonę.
„Bet iš tiesų santykius kurti vyresniame amžiuje nėra nei baisu, nei sunku. Atvirkščiai – labiau vertini laiką, kurį dar gali turėti kartu. Kai susipažinome, aš kaip tik skyriausi su buvusia žmona. Vienam buvo labai sunku. Esu bendraujantis žmogus, man reikia šalia turėti artimą žmogų. Tad manau, kad nereikia bijoti santykių – svarbiausia pasitikėti kitu ir žinoti, kad pats dar gali kažką duoti“, – sakė jis.
Nors gyvendamas svetur dainininkas koncertus lietuvių bendruomenei rengia tik retkarčiais, nuo muzikos tikrai neatitolsta ir turi planų ateičiai.
„Dabar ruošiu programą, kurią sudaro mano mėgstamo ispanų atlikėjo Chulio kūriniai. Man labai patiko, tad bandau pritaikyti dainas savo repertuarui.
Galvoju, kad grįžęs į Lietuvą kitų metų bėgyje galėčiau surengti koncertą, gal net su gyvu pritarimu. Repertuarą dar ruošiu, laiko turiu daug“, – atskleidė R. Bubnelis.
Energijos ir jaunatviškumo šaltiniai
Nors pašnekovui yra 70 metų, energijos jis nestokoja. Pasak jo, tai – ramaus ir harmoningo gyvenimo padarinys.
„Gyvenimas, kai buvo prieš 10–20 metų, toks pats kaip dabar – niekas nesikeitė. Dabar esu ramiau, nereikia stengtis dėl kitų, dėl vaikų, dėl šeimos. Galiu mėgautis laiku, dėl kurio ilgus metus reikėjo stengtis ir aukoti energiją.
Dabar esu ramiame etape, randu harmoniją visur. Harmonija suteikia gerą nuotaiką, leidžia atrodyti gerai pagal amžių. Ramybė viską veisia – jei esi ramus, nepiktas, viskas susidėlioja. Svarbu neužimti galvos pykčiais ar neapykanta“, – su džiaugsmu pasakojo Romas.
Nepaisant to, jis atskleidė dar kelis dalykus, padedančius atrodyti jauniau ir jaustis geriau.
„Valgau labai stabiliai ir vienodai. Vieną dieną – kiaušinienė, kitą – varškė, trečią – vėl varškė su daržovėmis, vakare – mėsa, žuvis ar ryžiai. Neužkandžiauju tarp valgymų, todėl neturiu viršsvorio.
Kasdien ryte darau mankštą, paskui kava, vakare – poilsis prie vandenyno. Ramybė ir rutina padeda išlaikyti energiją ir sveikatą“, – dalijosi jis.
Dar vienas Romo energijos šaltinis – krepšinio žiūrėjimas. Jis palaiko Kauno „Žalgirį“, o stebimos rungtynės padeda pasikrauti.
„Laukiu varžybų, jos man sukelia daug emocijų. Mėgstu krepšinį, žiūriu „Žalgirį“ ir visas Lietuvos komandas, kurios žaidžia gerai. Tai suteikia daug teigiamų emocijų ir energijos“, – teigė dainininkas.
Kalbėdamas apie ateities planus jis juokėsi sakydamas, kad „didžiausias tikslas – kuo vėliau papulti į senelių namus.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!