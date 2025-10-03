Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Į Lietuvą Šarūnas Jasikevičius atskrido su žmona Anna: dėmesį traukė 1 detalė

2025-10-03 12:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 12:29

Ketvirtadinienio vakarą į Kauno oro uostą nusileido Stambulo krepšinio klubo „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. Kartu su juo į Lietuvą atvyko ir žmona Anna Douka, kuri, kaip visada, žavėjo savo stiliumi.

Anna Douka (Nuotr. socialinių tinklų)
8

Ketvirtadinienio vakarą į Kauno oro uostą nusileido Stambulo krepšinio klubo „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. Kartu su juo į Lietuvą atvyko ir žmona Anna Douka, kuri, kaip visada, žavėjo savo stiliumi.

REKLAMA
0

Š. Jasikevičius oro uoste atsakinėjo į žurnalistų užduodamus klausimus.

Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna Douka atvyko į Lietuvą (nuotr. BNS)
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šarūnas Jasikevičius su žmona Anna Douka atvyko į Lietuvą (nuotr. BNS)

Stiliaus detalės

Nuotraukose užfiksuota ir trenerio žmona graikė Anna atrodė kaip visada stilinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris vilkėjo dizainerio prekės ženklo juodus Balmain marškinėlius su aukso spalvos detalėmis.

Prie jų ji priderino juodą švarkelį bei baltus džinsus.

Ant jos kaklo buvo matyti aukso spalvos grandinėlė, o riešus puošė auksinės apyrankės.

Anna linksmai šypsojosi į kameras bei spinduliavo gera nuotaika.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų