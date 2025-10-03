Į Lietuvą Šarūnas Jasikevičius atskrido su žmona Anna: dėmesį traukė 1 detalė

Š. Jasikevičius oro uoste atsakinėjo į žurnalistų užduodamus klausimus.
Stiliaus detalės
Nuotraukose užfiksuota ir trenerio žmona graikė Anna atrodė kaip visada stilinga.
Moteris vilkėjo dizainerio prekės ženklo juodus Balmain marškinėlius su aukso spalvos detalėmis.
Prie jų ji priderino juodą švarkelį bei baltus džinsus.
Ant jos kaklo buvo matyti aukso spalvos grandinėlė, o riešus puošė auksinės apyrankės.
Anna linksmai šypsojosi į kameras bei spinduliavo gera nuotaika.
