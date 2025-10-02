Alano Chošnau gyvenime – ypatinga diena: skyrė jautrius žodžius ir romantišką vaizdo įrašą

Jautriu įrašu apie šią dieną jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Romantiškas vaizdo įrašas
Jis skyrė jautrius žodžius žmonai bei pasidalijo širdis tripdančiu vaizdo įrašu.
Prieraše dainininkas rašė:
„Šiandien yra ypatinga diena. Spalio 1-oji. Mes su Valda jau 14 metų kartu.
Esu dėkingas Dievui už tą akimirką, kai mūsų keliai susitiko. Nuo tada gyvename ne tik kaip vyras ir žmona, bet ir kaip tikri partneriai – šeimoje, darbuose, kasdienybėje.
Per tuos metus patyrėme visko – ir lengvų, ir sunkių akimirkų, tačiau visada išlikome kartu. Džiaugiuosi, kad turime du nuostabius vaikus, bendrus prisiminimus ir svajones, kurias pildome eidami per gyvenimą petys į petį.
Valda, tu esi ne tik nuostabi žmona, bet ir didžiausia mano atrama, įkvėpimas bei palaikymas.
Ačiū Tau už meilę, už kantrybę, už kiekvieną dieną šalia.
Štai jau 14 metų – ir tikiu, dar daug gražių metų mums prieš akis. Duok Dieve!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!