Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Alano Chošnau gyvenime – ypatinga diena: skyrė jautrius žodžius ir romantišką vaizdo įrašą

2025-10-02 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 15:55

Spalio 1-oji – neeilinė diena atlikėjui Alanui Chošnau. Būtent šią dieną jis vedė savo žmoną Valdą, o šiais metais skaičiuoja jau 14-ą metų santuokoje.

Spalio 1-oji – neeilinė diena atlikėjui Alanui Chošnau. Būtent šią dieną jis vedė savo žmoną Valdą, o šiais metais skaičiuoja jau 14-ą metų santuokoje.

REKLAMA
1

Jautriu įrašu apie šią dieną jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Romantiškas vaizdo įrašas

Jis skyrė jautrius žodžius žmonai bei pasidalijo širdis tripdančiu vaizdo įrašu.

Prieraše dainininkas rašė:

„Šiandien yra ypatinga diena. Spalio 1-oji. Mes su Valda jau 14 metų kartu.

Esu dėkingas Dievui už tą akimirką, kai mūsų keliai susitiko. Nuo tada gyvename ne tik kaip vyras ir žmona, bet ir kaip tikri partneriai – šeimoje, darbuose, kasdienybėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per tuos metus patyrėme visko – ir lengvų, ir sunkių akimirkų, tačiau visada išlikome kartu. Džiaugiuosi, kad turime du nuostabius vaikus, bendrus prisiminimus ir svajones, kurias pildome eidami per gyvenimą petys į petį.

Valda, tu esi ne tik nuostabi žmona, bet ir didžiausia mano atrama, įkvėpimas bei palaikymas.

Ačiū Tau už meilę, už kantrybę, už kiekvieną dieną šalia.

Štai jau 14 metų – ir tikiu, dar daug gražių metų mums prieš akis. Duok Dieve!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų