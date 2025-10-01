Buvęs krepšininkas Edvinas Šeškus atrado naują sportą: „Šito nesitikėjau“

Apie tai jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram.
Atrado naują sporto šaką
Nuotraukoje Edvinas matomas ne su krepšininko, o amerikietiško futbolo žaidėjo apranga.
Po nuotrauka jis dalijosi džiaugsmu dėl pergalės.
„Šito nesitikėjau, bet sužaidžiau savo pirmas oficialias Amerikietiško futbolo rungtynes Baltijos lygoje.
Pergalytė yra.
Patiko! Ir jau laukiu kitų rungtynių“, – rašė jis.
Taip pat paaiškėjo, kad jis atstovauja „Vilnius Iron Wolves“ amerikietiško futbolo komandą.
Minėtas klubas 32:0 nugalėjo turnyre debiutuojančią Klaipėdos „Curonians“ komandą iškovodamas pirmąją pergalę Baltijos lygos varžybose.
