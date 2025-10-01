Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs krepšininkas Edvinas Šeškus atrado naują sportą: „Šito nesitikėjau“

2025-10-01 18:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 18:27

Buvęs krepšininkas Edvinas Šeškus nustebino savo sekėjus. Vyras pasidalijo, kad šiuo metu bando naują sporto šaką.

Edvinas Šeškus (nuotr. BNS)

Buvęs krepšininkas Edvinas Šeškus nustebino savo sekėjus. Vyras pasidalijo, kad šiuo metu bando naują sporto šaką.

0

Apie tai jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram.

Atrado naują sporto šaką

Nuotraukoje Edvinas matomas ne su krepšininko, o amerikietiško futbolo žaidėjo apranga.

Po nuotrauka jis dalijosi džiaugsmu dėl pergalės.

„Šito nesitikėjau, bet sužaidžiau savo pirmas oficialias Amerikietiško futbolo rungtynes Baltijos lygoje.

Pergalytė yra.

Patiko! Ir jau laukiu kitų rungtynių“, – rašė jis.

Taip pat paaiškėjo, kad jis atstovauja „Vilnius Iron Wolves“ amerikietiško futbolo komandą.

Minėtas klubas 32:0 nugalėjo turnyre debiutuojančią Klaipėdos „Curonians“ komandą iškovodamas pirmąją pergalę Baltijos lygos varžybose.

