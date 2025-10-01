Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Falcon pribloškė gerbėjus: nustebino išvaizdos pokyčiais

2025-10-01 15:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 15:15

Operos dainininkė Monika Falcon nenustoja stebinti išvaizdos pokyčiais. Šį kartą moteris pasidalijo pasikeitusia šukuosena ir atskleidė, kas nulėmė šiuos netikėtus pokyčius.

Operos dainininkė Monika Falcon nenustoja stebinti išvaizdos pokyčiais. Šį kartą moteris pasidalijo pasikeitusia šukuosena ir atskleidė, kas nulėmė šiuos netikėtus pokyčius.

6

Įrašu su pasikeitusia šukuosena ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Monikos Falcon koncertas
(67 nuotr.)
(67 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monikos Falcon koncertas

Išvaizdos pokyčiai

Trumpame vaizdo įraše galima pastebėti, kad ji dabar su kirpčiukais, o garbanos nudažytos sruogelėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo, kas lėmė šias permainas.

„Prieš gimtadienį norėjosi šiek tiek pasikeisti“, – rašė ji.

Neseniai Monika buvo pasidalijusi ir kitu kadru, kuriame skyrėsi jos šukuosena. Minėtoje nuotraukoje ji paplūdimyje pozuoja su šviesiais plaukais.

Tiesa, tąkart ji pripažino, kad išvaizdos pokyčiai – nuotraukų retušavimo priemonės rezutatas.

Užminė mįslę

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai M. Falcon apsilankė laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“, kur atvirai prakalbo apie save, operą ir vyrą.

Pokalbio metu M. Falcon užmins mįslę apie savo santykių statusą su vyru.

„Gal jau ir nebegyvename? Nežinau. Aš tiek visko prisiskaitau apie save, kad kai kurie žmonės žino geriau, ar mes gyvename, ar negyvename kartu. Paliksiu tai paslaptyje, bet dabar aš gyvenu laisvai. Pasakysiu tik vieną: sutikau tekėti, bet man muzikantai, dainininkai išvis yra tabu, nes aš esu užaugusi su dainininkais.

Na, niekada nesakyk niekada, nes pasakei kažkada ir taip atsitinka. Tai nėra lengva“, – laidoje sakė M. Falcon.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

