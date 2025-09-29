Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Berlyno Kosmoso kongrese – specialus lietuvių pasirodymas: pristatytas išskirtinis stiliaus ir šukuosenų šou

2025-09-29 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 16:55

Neseniai Berlyne vykusiame Kosmoso kongreso uždarymo renginyje talentingos lietuvės nustebino publiką 25 modelių mados kolekcija, sukurta iš kosmoso atliekų. Unikalios kolekcijos autorė – Vokietijoje gyvenanti dizainerė Laura Theiss. Modeliams kosmines šukuosenas kūrė gerai žinoma plaukų stilistė, kaunietė Rūta Zenkovienė su dukra. 

Berlyno Kosmoso kongrese – specialus lietuvių pasirodymas (Nuotr. spaudos pranešimo)
23

Neseniai Berlyne vykusiame Kosmoso kongreso uždarymo renginyje talentingos lietuvės nustebino publiką 25 modelių mados kolekcija, sukurta iš kosmoso atliekų. Unikalios kolekcijos autorė – Vokietijoje gyvenanti dizainerė Laura Theiss. Modeliams kosmines šukuosenas kūrė gerai žinoma plaukų stilistė, kaunietė Rūta Zenkovienė su dukra. 

Grandiozinis tarptautinis renginys vyko Berlyno kongresų centre. Jį organizavo Vokietijos pramonės federacija, „New Space Initiative”, sukurta Vokietijos Kosmoso ir Apsaugos pramonei paremti.

Berlyno Kosmoso kongrese – specialus lietuvių pasirodymas
FOTOGALERIJA. Berlyno Kosmoso kongrese – specialus lietuvių pasirodymas

Renginyje buvo galima sutikti Vokietijos federalinį gynybos ministrą Borisą Pistoriusų, mokslinių tyrimų technologijų ir Kosmoso reikalų ministrę Dorothee Bär, taip pat Europos Kosmoso agentūros vadovą Dr. Josef Aschbacher ir kt. Renginį vedė technologijų influencerė Sophie Bothur, kuri vilkėjo lietuvių kilmės dizainerės Lauros Theiss sukurta suknele.  

Nustebino dalyvius

Kongreso dalyvius iš viso pasaulio nustebino L. Theiss iš kosmoso atliekų sukurta 25 modelių kolekcija.

„Tai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti lyg folija, bet tai – tikrai ne tai. Ši medžiaga yra atspari 200 laipsnių šalčio ir 200 šilumos temperatūrai!”, – sakė dizainerė, šią unikalią medžiagą pabandžiusi suderinti su mezginiais.  

Būtent nėriniai, mezginiai – ir yra tikroji Lauros aistra, paveldėta iš močiutės. Jau kurį laiką moteris gyvena Vokietijoje, yra ištekėjusi už žinomo vokiečių farmacininko Peter Theiss. Lietuvė yra baigusi prestižinį „Saint Martin’s” universitetą, kuriame įgijo dizainerės specialybę.

Drauge su vyru augina sūnų Peter Lauras Theiss. Galima sakyti, kad būtent sūnaus parašyta knyga kosmoso tematika „Fly me to the Moon” („Nuskraidink mane į Mėnulį”) ir įkvėpė L. Theiss sukurti tokią nežemišką kolekciją. 

Kurti šios kolekcijos modelių šukuosenas Laura į Berlyną pasikvietė savo pusseserę, žinomą plaukų stilistę iš Kauno Rūtą Zenkovienę. Į Berlyną kaunietė vyko drauge su dukra, KTU socialinių mokslų ir menų magistrante Gerda Zenkovaite, kuri pagelbėjo plaukų stiliaus kūrime.

Giminaitės deka kaunietės gyveno prestižiniame Berlyno viešbutyje „The Ritz-Carlton”, visos viešnagės metu lietuves supo prabanga ir komfortas. 

„Kurti šukuosenas kosmine tematika buvo nemenkas iššūkis. Visas kolekcijos įvaizdis buvo dizainerės sumanymas, mums su Gerda teko tik šią viziją išpildyti”, – sakė plaukų meistrė. 

R. Zenkovienei tai buvo neįkainojama patirtis dalyvauti tokio aukšto lygio renginyje, nors grožio specialistė ir anksčiau su savo komanda Lietuvos vardą yra garsinusi tarptautiniuose kirpėjų konkursuose.

Kasmet Rūta vyksta ir į Pasaulio čempionatą grožio specialistams. Įsimintiniausias įvykis profesiniame kelyje – 2018 m. kelionė į Venecijos kino festivalį, kur teko išskirtinė galimybė kurti plaukų įvaizdžius pasaulinio garso artistams.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

