Stilistė Gabrielė Bagočiūnaitė: „Mada Lietuvoje įgauna vis kitokią padėtį“

Stilizuodama fotosesijas ir atlikdama spintos revizijas, pokalbininkė atskleidžia savo kasdienio darbo detales, praktiškos spintos principus bei dalijasi šio rudens tendencijomis.
Fotosesijų užkulisiai – „stilistų vieša paslaptis“
Pasak G. Bagočiūnaitės, fotosesijos būna įvairios – nuo asmeninių, inicijuojamų pačių klientų, iki didelių reklamos projektų. Tačiau visur principas panašus: susitinka komanda – stilistas, fotografas, makiažo ir plaukų meistrai – ir kartu ieško geriausio sprendimo kūrybiniam sumanymui įgyvendinti.
„Visada pirmiausia susirašau su klientu. Paklausiu, ar jis turi viziją, ar norėtų, kad aš pasiūlyčiau. Tada dalinamės idėjomis, ieškome bendro matymo. Tai turbūt sunkiausia dalis – pagauti vienas kito mintis. Nes gali atrodyti, kad mano siūlomas derinys patrauklus, bet klientui jis visiškai nepatinka. Todėl visada ieškome kompromiso“, – aiškina stilistė.
Kai vizija aiški, prasideda praktinis darbas – drabužių paieškos. G. Bagočiūnaitė tęsia: „Kartais atsakymo ieškau kliento spintoje, bet dažnai žmonės nori atrodyti kitaip, nei kasdien. Todėl neretai tenka pirkti naujus drabužius – o po fotosesijos juos grąžinti. Tai tokia stilistų vieša paslaptis.“
Anot stilistės, asmeninis dalyvavimas fotosesijose būtinas. „Net mažiausia smulkmena gali pakeisti visą įvaizdį. Kartais būna, kad gyvai pamatęs derinį supranti – netinka. Todėl visada turiu papildomų variantų, atsarginių aksesuarų, kad galėčiau akimirksniu tą įvaizdį pakoreguoti“, – sako ji.
Įkvėpimas – kasdienybėje
Paklausta, iš kur stilistai semiasi idėjų, G. Bagočiūnaitė pasakoja: „Kartais užtenka pamatyti vieną drabužį parduotuvėje, ir galvoje jau dėliojasi visas įvaizdis. Įkvepia filmų herojai, kolekcijų pristatymai. Bet labiausiai – žmonės aplink.“
Pasak stilistės, mada Lietuvoje įgauna vis kitokią padėtį. Ji teigia, kad pastaruoju metu žmonės kur kas daugiau dėmesio skiria savo įvaizdžiams – ne veltui miestų gatvėse kasdien galima pamatyti tiek daug stilingai apsirengusių praeivių.
Be to, didžiausias įkvėpimas – laimingo kliento reakcija. „Kai parašo žinutę, kad mano sukurti įvaizdžiai labai patiko, suprantu, kad mano darbas buvo prasmingas“, – sako G. Bagočiūnaitė, – Nors fotosesijos rezultatų laukiu ne mažiau už klientą, labiausiai vertinu kartu patirtą kūrybinį nuotykį.“
Spintose – atsikartojančios klaidos
Fotosesijas stilizuojanti Gabrielė Bagočiūniatė taip pat atlieka spintos revizijas. Anot jos, dažniausiai žmonės klysta laikydami savo spintoje drabužius, kurie jiems netinka ar nepatinka.
„Jie užima vietą, krenta į akis, ir tada atrodo, kad viskas netinka. Dar viena klaida – maišyti namų rūbus su kasdieniais. Sportinės kelnės šalia klasikinių tik apsunkina įvaizdžių paiešką ir gadina bendrą vaizdą“, – aiškina stilistė.
G. Bagočiūnaitė siūlo spintą tvarkyti pagal spalvas, sezonus, o ilgai nedėvėtų daiktų atsisakyti. Ji pataria prieš perkant naujoves tinkamai apgalvoti, su kuo jas galima derinti, kad netektų kartoti tų pačių klaidų.
Praktiškos spintos pagrindas, pasak stilistės, yra klasikiniai, neutralių spalvų baziniai drabužiai: džinsai, pieštuko sijonas, švarkas, glaustinukės, baltos ir juodos palaidinės ir taip toliau. Ji sako: „Turint tokią bazę, su aksesuarais galima sukurti dešimtis skirtingų derinių.“
Mados filosofija paprasta: investuoti į kokybę ir neperlenkti su trumpalaikėmis tendencijomis. „Mes galime nusipirkti marškinėlius už žemą kainą, bet po dviejų skalbimų jie atrodys blogai. Kartais verta sumokėti brangiau ir turėti daiktą, kuris tarnaus kelerius metus. Tai mažina ir vartojimą, ir poveikį aplinkai“, – tvirtina G. Bagočiūnaitė.
Rudens tendencijos: žemiškos spalvos ir aksesuarai
Šį rudenį, pasak stilistės, madingiausi akcentai – trumpintos „capri“ stiliaus kelnės, taškeliais marginti drabužiai, odiniai lietpalčiai, satino suknelės su nėriniais, netikro kailio detalės, gyvūnų raštas, baliono formos kelnės ir dygsniuotos striukės.
Paletėje vyrauja žemiškos spalvos: burgundiška, tamsiai ruda, garstyčių geltona, alyvuogių atspalviai. „Net ir paprastą įvaizdį pagyvins dryžuotas šalikas – jis taps žaismingu akcentu,“ – sako G. Bagočiūnaitė.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad mados tendencijas verta prisijaukinti saikingai: „Nebūtina pirkti viso garderobo, kuris „ant bangos“. Kartais užtenka aksesuaro – skarelės ar diržo. Stilius yra ne apie tai, kiek naujų daiktų nusiperki, o kaip jautiesi su tais, kuriuos dėvi.“
Stilistė Gabrielė Bagočiūnaitė pripažįsta, kad dažnam kreipimasis dėl įvaizdžio keitimo yra neįprasta, baimę kelianti praktika. Tačiau ji priduria: „Jei bijosi – niekas nepasikeis. Kartais reikia tik padrąsinimo iš šalies. Stilistas padeda atrasti, kas tau tinka, kas suteikia pasitikėjimo. Nes stilingiausi esame tada, kai dėvime drabužius, su kuriais jaučiamės gerai.“
Autorius: Georgijus Neverovskis
