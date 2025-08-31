Dėl netinkamo dažymo Ingą išmetė iš darbo kirpykloje: „Pasakiau, kad mane dar išgirs"

Žmonėms, kurie jaučia savo pašaukimą, prefesinis kelias prasideda labai anksti. Inga - ne išimtis. Savo plaukų stilistės kelią atrado būdama vos 6-erių metų amžiaus. Moteris atvirauja, jog pirmosios jos klientės tokio amžiaus buvo visai ne žmonės: „Pirmiausia išmokau pinti ant žolės kupstų, tada jau pyniau plaukus lėlėms“.
Kelio pradžia
Vėliau, kai įgudžiai tapo kiek geresni, Inga jau aptarnavo žmones: „Labai prašydavau sesės, kad leistų supinti plaukus, tada draugių. Dažydavau jas, kirpau, nors tikrai nemokėjau, pradėjau ir kaimynus kirpti, o kelionę tęsiau Alytuje, ten mokiausi, tai iš visos grupės, man tikrai sekėsi geriausiai, vėliau suėjus pilnametystei pradėjau dirbti Kaune, tai dirbu jau apie 20 metų“.
Sakoma, jog į darbą eini lyg į šventę. Greičiausia, šis posakis puikiai tinka Ingai, nes moteris apie darbą salone net negalvoja, kaip apie darbą:
„Čia man yra hobis. Man patinka kurti, patinka daryti, kurti formules, spalvas, tiesiog tu kaifuoji ir nėra to nuovargio. Gal tik pavargsta stovėti kojos ir šiek tiek emocijos, bet tai yra visiškai normalu, kai per dieną priimi tiek žmonių. Būna visokių žmonių, tiek sunkesnių, tiek lengvesnių. Aš labai jaučiu žmones, tai tenka perimti tą emociją iš žmogaus. Būnu kaip kokia psichologė, nors to šiek tiek teko mokytis, jog būtų lengviau“.
Dvidešimties metų darbo patirtis yra labai ilga ir didelė. Inga neslepia, jog per tiek metų yra buvę visko. Tik pradėjus dirbti iš vienos kirpyklos Inga netgi buvo išmesta dėl ne taip atlikto dažymo:
„Po to įvykio aš pasakiau, kad mane dar išgirs. Aš niekada neplanavau būti viena garsiausių Lietuvos stilisčių, bet viskas gavosi savaime <….> būna ir dabar, kad atsisėda į kėdę, pasako, jog daryčiau ką noriu, o galutinis rezultatas nepatinka, bet jau išmokau neimti to į galvą“.
Inga yra viena žymiausių plaukų stilisčių Lietuvoje, todėl natūralu, jog pas Ingą ateina ir žymūs žmonės. Darbo su žymiais žmonėmis moteris neįvardina, kaip sunkaus, o visai atvirkščiai:
„Aš žmonių neskirstau, visi man jie vienodi, bet kuomet kėdėje sėdi žymus žmogus, manęs tas tikrai negąsdina. Man su jais lengva dirbti, nes pusę iš jų yra mano draugai, bet kaip aš sakau, žvaigždės yra tik danguje. Dabar va kaip tik buvau „Kelias į žvaigždes“, tai visi faini, paprasti žmonės. Būna, kad ir mane pavadina influencere, žvaigžde, tai negaliu šito pakęst“.
Laimėjimai tarptautiniuose konkursuose ir čempionatuose
Žmogui, kuris turi siekiamybę, lubų nėra. Ingos neatsiejama dalis įrodyti savo vertę – konkursai ir čempionatai. Čia moters kelias prasidėjo 2017 metais. Lietuvoje Inga jau tris kartus nominuota geriausia plaukų stilistė ir turinti gausybę apdovanojimų gimtinėje, nusprendė save išbandyti už Lietuvos ribų nuo 2019 metų:
„Aš konkursais pasikraunu save. Kai dalyvavau pasaulinio lygio konkursuose, vieną kartą iš 50 dalyvių buvau 12-ta, kitą kartą 17-ta, trečią kartą iš 140 dalyvių likau dvidešimtuke. 2024-aisiais iš 50 dalyvių laimėjau šeštą vietą. Buvau labai laiminga ir bėgau su Lietuvos vėliava. Šiemet bandysiu vėl“.
Nors turint tokią gausybę pasiekimų, greičiausia galima pagalvoti, jog dažymo ar kirpimo paslauga yra neįkandamos kainos, tačiau Inga išsklaido šias abejones: „Kainos labai įvairios. Sakyčiau dažniausia nuo 280 iki 400 eurų, tame tarpe“.
Įdomu fiksuoti ne tik įvairius pasiekimus, bet ir didžiausią kainą. Inga prisimena, kuomet žmogui už didelius norus ir lūkesčius dažymas kainavo įspūdingą sumą: „Kainavo apie 700 eur“.
Santykiai su kolegomis
Sakoma, jog visiems geras nebūsi, ypač, kas liečia darbą, kuomet atsiranda konkurencija. Inga neslepia, jog ne visi kolegos ją mėgsta, sulaukia apie save įvairių atgarsių, kurie būna ne tik malonūs:
„Kuo tu tampi garsesnis, tuo labiau kolegos ant tavęs ir stums, bet aišku viskas čia tik iš pavydo. Aš tai niekam nepavydžiu, nes nėra man tikslo nei pavydėti, nei lygiai taip pat stumti. Net kai ateina klientai, aš matau kliurkų, bet aš niekada jų nefotografuoju, patiems klientams irgi jų nerodau, nes man tai yra žemiška.
Aš, matyt, esu kitoks žmogus. Net ir internete kirpėjai stumia ant kitų, jog tik būtų matomi, pastebėti, bet paslaptis tame, jog lipdamas per kitų galvas toli nenueisi. Ant manęs gali varyti kiek tik nori. Aš neimu į galvą. Visiems linkiu sveikatos“.
Būti matomai ir žinomai, reiškia didelę sukurtą bendruomenę ir didelį klientų ratą. Inga atvirauja, jog klientų turi daug, eilės yra didelės ir daug laukiančių, kurie nori patekti į Ingos kėdę:
„Iš pradžių eilės buvo po pusmetį, tada padariau po 4 mėnesius, o dabar po 2 mėnesius, nes jei reikia perkelti, atšaukti, būna labai sudėtinga tą padaryti. Ilgą laiką naujų klientų nepriėmiau, bet rudenį planuoju kelis priimti. Kiekvieną vakarą dėkoju Dievui ir mamai, už tai, kad esu ten, kur esu, tik labai gaila, kad paroje trūksta laiko ir neturiu 50 rankų“, – juokiasi pašnekovė.
Dažnu atveju, tiems, kas turi nuosavą verslą arba yra patys susikūrę darbo vietą sau, į pagalbą stoja socialiniai tinklai, norint būti matomesniu. Inga savo „Instagram“ platformoje turi netgi 44 tūkst. sekėjų. Moteris aktyviai veda turinį, dalinasi ne tik savo darbais, bet ir rodo dalį savo asmeninio gyvenimo:
„Aš kokia esu, tokia ir rodausi. Jei man bloga diena, tuomet į kamerą aš nelendu. Aš nemoku vaidinti ir apsimetinėti <…> Kaip kitaip dabar parodysi savo produktus, šiais laikais. Turiu savo elektroninę parduotuvę, tai irgi geras būdas ją rodyti, per socialines medijas“, – dalinasi moteris.
