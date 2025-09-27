Pirmą kartą lauko baseine leido plaukti šunims – iki šiol tai buvo draudžiama

Po šeimininkų raginimų dešimtys keturkojų šoka į viešąjį baseiną. Šunys taškosi vėsiame vandenyje, taip atsisveikindami su maudynių sezonu.
„Labai šaunu! Mano šuniui Jeannei 14 metų. Smagu, kad yra gyvūnų prieglaudos stendas, šiandien paaukojau, nes jie man prieš 14 metų padovanojo šią mažylę“, – dalijasi šuns šeimininkas Marc.
Berlyno centre pirmą kartą istorijoje organizatoriai viešąjį baseiną atvėrė ne tik žmonėms, bet ir keturkojams. Nė vienas šuns šeimininkas neišdrįsta kartu lipti į vandenį. Drąsos trūksta ir kai kuriems šunims.
Baseinas specialiai išvalytas nuo chloro, kad šunys neapsinuodytų.
„Lankytojai nuolat klausia mūsų, ar gali atsivesti šunis. Paprastai šunims lauko baseine neleidžiama lankytis. Čia yra daug šunų, kurie mėgsta vandenį, ir tam yra didelė paklausa, todėl dabar tiesiog pasidavėme“, – teigia Berlyno baseinų valdybos atstovė Claudia Blankennagel.
Prie įėjimo, kur nusidriekė eilė norinčių atsisveikinti su vasara, šeimininkams teko pateikti savo augintinių pasus ir draudimus. Taip pat sumokėti už bilietą: dvikojams plaukikams įėjimas kainavo 2 eurus, o už keturkojus šeimininkams teko pakloti po 4 eurus.
