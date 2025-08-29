Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinėje atidarytas rekonstruotas Žirmūnų baseinas bei sporto salė

2025-08-29 17:37 / šaltinis: BNS
2025-08-29 17:37

Vilniaus Žirmūnų rajone penktadienį oficialiai atidarytas rekonstruotas baseinas bei sporto salė.

Baseinas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vilniaus Žirmūnų rajone penktadienį oficialiai atidarytas rekonstruotas baseinas bei sporto salė.

0

Savivaldybės pranešime teigiama, kad baseino atidarymo šventėje dalyvavo miesto vadovai, Žirmūnų gimnazijos mokyklos bendruomenė, Lietuvos plaukikė Lina Kačiušytė, Vilniaus vystymo kompanijos ir statybos bendrovės „Kaminta“ vadovai.

Rekonstravus pastatą jo patalpų plotas padidėjo 243 kv.m ir dabar siekia 1,6 tūkst. kv. m.  Jame yra sporto salė, 25 metrų ilgio keturių takelių baseinas, rūbinės, dušinės ir kitos sanitarinės bei pagalbinės patalpos.

Anot savivaldybės, be baseino rekonstruotame priestate atnaujinta 444 kv. m sporto salė su multifunkcine grindų sistema, kuri suteiks galimybę salėje užsiimti įvairiomis sporto šakomis. Įrengtos naujos krepšinio konstrukcijos, moderni švieslentė ir 24 sekundžių laikmačiai.

Taip pat įrengta laisvų svorių zona ir keli stacionarūs treniruokliai.

Atnaujintame baseine įrengta vandens priežiūros sistema: mechaninis valymas, UV dezinfekcija, automatinis chemikalų dozavimas, skaitmeniniu termostatu valdomas šildymas. Visos pagrindinės funkcijos – nuo filtrų plovimo iki dugno valymo – automatizuotos ir nereikalauja operatoriaus įsikišimo.

Baseino priestato atnaujinimo darbus atliko „Kaminta“. Ranga kainavo 4,8 mln. eurų.

Baseiną administruoja „Active Vilnius“.

