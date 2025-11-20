TV3 Žinios. Lukašenka apgavo Lietuvą; Paimtas naujagimis grįžta namo; Šakalienės kaltinimai

Prabėgus kone savaitei po šalį sudrebinusios istorijos, kai iš mamos dar gimdymo namuose, Vaiko teisių sargai atėmė naujagimį, tarnyba keičia sprendimą. Mažylis šiandien grįžta į namus. Į kampą įspausti Vaiko teisių gynėjai dabar viešai teisinasi, kodėl reikėjo paimti vaiką, laikyti jį kone savaitę be mamos ir tėvo. Iš pradžių tvirtinę, kad naujagimiui nesaugu su tėvais, dabar Vaiko teisių atstovai sako užmezgę ryšį su šeimos artimaisiais, kurie gelbės porai prižiūrėti kūdikį, gavo ir esą reikalingus dokumentus iš tėvo. Bet klaidų savo pavaldinių veiksmuose tarnybos vadovė šiandien neįžvelgia. Nors vidinis tyrimas pradėtas.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė toliau gilina konfliktą – kaltina socialdemokratus, kad jie neprileidžia jos prie Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Tiesa, kai dar ėjo ministrės pareigas, D. Šakalienė šio komiteto posėdžiuose buvo retas svečias, vengdavo nepatogių klausimų ir galiausiai pati pasiprašė į kitą komitetą. Socdemai į mestus kaltinimus moja ranka tvirtindami, kad Seimo nacionalinio saugumo komitete D. Šakalienei nėra laisvos vietos. Tačiau kai kurie partiečiai prasitaria, kad D. Šakalienės dienos socdemų partijoje jau suskaičiuotos.
Visą TV3 Žinių transliaciją stebėkite straipsnio pradžioje.