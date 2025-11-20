Antanas Nedzinskas – apgintas Seimo kolegų ir piktinasi pareigūnų darbu: „Elgėsi nehumaniškai“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sugedo automobilis
Prieš rinkimus į Seimą daina apie šampaną už save raginęs balsuoti socialdemokratas A. Nedzinskas dabar nenusiteikęs linksmintis – generalinė prokurorė prašė naikinti jo neliečiamybę. Vis tik Seimas to padaryti neleido.
„Pasisavino Trakų rajono savivaldybės administracijai priklausantį turtą, pinigus, kurių bendra suma 2018 eurų, 25 centai“, – teigė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Šiuos pinigus A. Nedzinskas gavo pateikęs svetimus čekius už degalus.
„Buvo apmokėti 7 juridinių ir kitų fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis“, – teigė N. Grunskienė.
A. Nedzinskas sako, kad tapus tarybos nariu po poros mėnesių sugedo jo automobilis. O kadangi negalėjo pas rinkėjus vaikščioti pėsčias, automobilį skolindavosi su visais degalais.
„Dažniausiai paskolindavo automobilį, ir jei būdavo užpiltas kuras, atiduodavau tą sumą“, – teisinosi Seimo narys A. Nedzinskas.
Piktinasi pareigūnų darbu
A. Nedzinskas pinigų negrąžino, kaltas nesijaučia, bet nesmagu, kad pateko į prokurorų akiratį. A. Nedzinskas piktinasi, kaip pareigūnai apklausinėjo čekučius jam davusius artimuosius.
„Net ir nehumaniškai elgėsi, su tam tikru spaudimu, kvietė į Vilnių atvažiuoti 79 metų asmenį, vienas atsisakė, tai atvažiavo tiesiai į namus STT apklausti“, – piktinosi A. Nedzinskas.
Pareigūnams raštu atsakinėjo ir A. Nedzinskas.
„Man buvo užduodami prokuratūros klausimai raštu, aš juos labai nuodugniai atsakiau“, – tikino A. Nedzinskas.
„Prokurorų nutarimu buvo nuspręsta apklausti poną A. Nedzinską apie savo padarytą nusikalstamą veiką, tačiau jis atsisakė duoti parodymus“, – prieštaravo N. Grunskienė.
„Po to, kai dar norėjo padaryti apklausą, jie net nebuvo mano matę atsakymų, todėl aš atsisakiau kalbėti“, – teisinosi A. Nedzinskas.
Panaikinus neliečiamybę A. Nedzinskui prokurorai būtų pareiškę įtarimus dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo.
Ne pirmas socialdemokratas „čekutinininkas“
Tai nebe pirmas į prokurorų akiratį patekęs čekutininkas socialdemokratų partijoje.
„Tai visą laiką tos situacijos yra nemalonios, jos kartojasi, bet tikrai mūsų kolega Antanas neprašys išsaugoti neliečiamybę“, – teigė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Tai dabar nėra reikalo išsaugoti, nes įstatymas yra pakeistas, jisai galios atgal, tai neskausmingas procesas bus“, – teigė Seimo narys Saulius Skvernelis.
Nors Seimo nariai atmetė prezidento veto, kuriuo jis nesutiko pasirašyti įstatymo, lengvinančio čekutininkų atsakomybę, Agnė Širinskienė sako, kad jau surinko parašus ir kreipsis į Konstitucinį teismą, nes balsavo ir čekutininkai.
„Tie balsai buvo lemiami priimant sprendimą Seime, lemiami įstatymo priėmime, atitinkamai kyla klausimas, ar pažeidžiant etikos normas priimtas įstatymas neprieštarauja Konstitucijai dėl priėmimo tvarkos“, – teigė Seimo narė Agnė Širinskienė.
Tarp prezidento veto atmetusiųjų – čekutininkai Saulius Bucevičius, Arūnas Dudėnas, Tomas Martinaitis, Antanas Nedzinskas, Eugenijus Sabutis, Daiva Žebelienė.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.