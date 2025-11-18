 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nedzinskas įtariamas dokumentų klastojimu ir turto pasisavinimu: pats parlamentaras teisinosi

2025-11-18 10:18 / šaltinis: BNS
2025-11-18 10:18

Seimo narys socialdemokratas Antanas Nedzinskas, būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu, galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų, teigia generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Antanas Nedzinskas Andrius Ufartas/Fotobankas

Seimo narys socialdemokratas Antanas Nedzinskas, būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu, galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų, teigia generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

REKLAMA
1

Prokurorai nori jam pateikti įtarimus dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.

Teisėsaugos duomenimis, politikas nuo 2020 metų gruodžio 17 dienos iki 2023 metų balandžio 14 dienos gavo 2018 eurų kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai rodo, kad už juos sumokėta septynių skirtingų juridinių ir fizinių asmenų kortelėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Duomenys, kuriais remiantis daroma išvada, kad Antanas Nedzinskas galimai padarė nusikalstamas veikas, užfiksuoti liudytojų apklausų protokoluose, Trakų rajono savivaldybės administracijos pateiktuose dokumentuose, bankų ir degalinių pateiktose suvestinėse ir kituose šio ikiteisminio tyrimo dokumentuose“, – antradienį sakė generalinė prokurorė.

REKLAMA
REKLAMA

A. Nedzinskas tvirtina nepiktnaudžiavęs tarybos nario išmokomis, jis teigė šiukšlių dėžėse čekiukų nerinkęs, o į teisėsaugos akiratį galėjo pakliūti, nes neturėdamas lėšų naudojosi artimųjų, draugų automobiliais.

REKLAMA

„Būdamas tarybos narys asmeninį automobilį turėjau tik porą mėnesių, teko naudoti savo artimų giminaičių, draugų automobilius, taip ir atsirado mano artimųjų čekiai“, – antradienį sakė parlamentaras.

Jis paprašė jo teisinės neliečiamybės klausimą nagrinėti supaprasta tvarka, tai yra nesudarant laikinosios tyrimo komisijos.

Pagal Konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė.

REKLAMA
REKLAMA

Leidimą patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.

A. Nedzinskas yra šeštasis Seimo narys, dėl kurių imuniteto naikinimo prokurorė kreipėsi vadinamosiose čekiukų bylose.

Seimas jau panaikino „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.

Prokurorė buvo kreipusis ir dėl socialdemokrato Arūno Dudėno imuniteto, tačiau Seimas neleido patraukti jo baudžiamojon atsakomybėn.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų