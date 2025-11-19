Spalio rekordas – tik pradžia? Įspėja, kad NT rinkoje „dėl ateities šiek tiek neramu“

Pasak ekonomistų, pirkėjų aktyvumą skatina augančios algos ir galimybė atsiimti pinigus iš pensijų kaupimo.
Renkasi būstą „čia ir dabar“, o ne ateičiai
„Deals on Home“ įkūrėjas aprodė beveik 31-o kvadrato loftą Vilniuje, Pylimo gatvėje. Butas – 1940 metų statybos name, o vamzdžiai bei elektros laidai pakeisti šiais metais.
„Atsiras grindys, pasibaigs vonios, va, matot, kai kur jau atsiranda tualetai, dušai...“ – pasakojo „Deals on Home“ įkūrėjas Laurynas Boguševičius.
Butas su daline apdaila parduodamas už 174 tūkstančius – tai apie 5 700 eurų už kvadratą. Pasak „Deals on Home“ įkūrėjo, Vilniuje nekilnojamasis turtas brangsta – kai kurių objektų kainos paauga net iki 15 procentų per metus.
„Didieji Lietuvos miestai, iš esmės, yra pasmerkti brangimui. Paklausa pastoviai auga, dėl to kvadratinio metro kaina auga kartu su paklausa, nes pasiūla nespėja taip greit statyti jokiame pasaulio mieste“, – tikino L. Boguševičius.
O štai kaimyninis butas – jau ir su grindimis.
„Didžiausias buto akcentas, už ką tu mokėsi, tai mokėsi už vaizdą“, – pasakojo L. Boguševičius.
Tiesa, šiam butui kaina dar nenustatyta.
L. Boguševičius pastebi, kad pirkėjai vis dažniau renkasi butus ne ateičiai, o čia ir dabar.
„Kai tu esi jaunas – nori Senamiesčio, gero vaizdo ir kuo arčiau „tūsovkių“, kad galėtum tiesiog pareiti, kas yra visiškai normalu, mes visi pro tą praėję. Kai tu pradedi kurti šeimą, tu dažniausiai nori daugiau erdvės“, – teigė L. Boguševičius.
Spalis – rekordinis NT pardavimų mėnuo
O štai Registrų centro duomenys atskleidžia, kad spalis pagal įregistruotų nekilnojamojo turto sandorių skaičių buvo rekordinis mėnuo šiais metais. Praeitą mėnesį įregistruota beveik 13 tūkstančių sandorių – tai yra apie 15 procentų daugiau nei pernai spalį. O per dešimt šių metų mėnesių visoje Lietuvoje iš viso suskaičiuota virš 110 tūkstančių pirkimo–pardavimo sandoriais perleistų butų, namų ar žemės sklypų. Tai – apie 17 procentų daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
„Didesnį mėnesio rinkos aktyvumą paskutinį kartą matėme tik 2021 metų pabaigoje. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje – visur duomenys labai panašūs, būtent spalio mėnesį skaičiai yra truputį didesni, nei buvo 2021 spalio mėnesį“, – teigė Registrų centro atstovas Paulius Rudzkis.
Taip pat Registrų centro duomenys rodo, kad šiemet per 10 mėnesių visoje šalyje įregistruota kone 31 tūkstantis butų pardavimų – beveik 25 procentais daugiau nei pernai tuo pačiu laiku. Štai Vilniuje įregistruota beveik 11 tūkstančių butų pardavimų, Kaune – virš 4 tūkstančių, o Klaipėdoje – apie 2600.
„Prieš daugiau negu metus prasidėjo nekilnojamojo turto paklausos augimas ir ta banga tęsiasi iki dabar“, – tikino Registrų centro atstovas P. Rudzkis.
Pasak ekonomistų, nekilnojamojo turto paklausa gali dar didėti ateityje dėl sumažėjusio pradinio įnašo ribos, kuri nukrito iki 10-ties procentų, ir dėl pensijų antros pakopos reformos.
„Tiems gyventojams, kurie yra nepilnai sukaupę pradiniam įnašui, pensijų antros pakopos reforma atlaisvins papildomą sumą pinigų, kuri gali būti paskutinis lašas sprendimui priimti, tai objektyvios priežastys, kurios katalizuos būsto rinką. Kita vertus, ar pasiūla išliks tokia pati dinamiška ir tieks pakankamą kiekį būstų į rinką, tai čia kyla klausimas“, – svarstė „Artea“ banko ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Kas laukia NT rinkos ateityje
Tačiau kai kurie ekonomistai mano, kad nekilnojamojo turto rinka stabilizuojasi ir nebekils taip stipriai, kaip šių metų pirmąjį pusmetį.
„Labai panašu, kad Europos Centrinis Bankas toliau nebemažins palūkanų nuo dabar, praktiškai, iki kitų metų pabaigos. Labai tikėtina, kad Euriboras liks ties dviem procentais ir dabartinės būsto paskolų palūkanos liks daugmaž dabartiniame lygyje“, – teigė „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Ekonomistai mano, kad nekilnojamojo turto kainos kils, jei kils atlyginimai.
„Nekilnojamojo turto kainos kils tiek, kiek kils realus atlyginimas. Mūsų paskaičiavimais, atlyginimų augimas viršys infliacijos augimą maždaug 4,5 procentų“, – teigė A. Izgorodinas.
„Dėl ateities šiek tiek neramu, ar pavyks išlaikyti tą balansą, nes kainų kreivės riečiasi į viršų ir, jei paklausa išliks tokia aktyvi, gali būti, kad tos kainos pradės augti nebetvariai“, – tikino I. Genytė-Pikčienė.
O tokios tendencijos, pasak ekonomistų, labiausiai paveiktų jaunus žmonės, šeimas, kurie perka ne investicijai.
