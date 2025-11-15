Remigijui Jakščiui pasiūlyta bausmė: vaikinams kelionėse į užsienį rengdavo „paslapčių vakarus“

Nors paauglių tvirkinimu kaltinamas R. Jakštys teismo posėdyje prašė dalyvauti nuotoliniu būdu, paskutinę akimirką, lydimas dviejų advokatų, žengė į Kauno apylinkės teismą. Šiuo metu R. Jakštys atlieka bausmę kalėjime taip pat dėl seksualinių nusikaltimų – tik kitoje byloje.
Jakštys situacijos nekomentuoja
Vis dėlto nuteistasis periodiškai pasinaudoja trumpalaikėmis išvykomis namo. Nors į posėdį atvyksta, į žurnalistų klausimus neatsako.
„Sulauksite nuosprendžio, o dabar galite net nesistengti kalbėti su manimi – teismas pakomentuos, jei reikės“, – sako kaltinamasis.
Prokuratūra siūlo R. Jakščiui skirti laisvės atėmimo bausmę.
„Teismas prašomas kaltinamajam skirti subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę, ją bendrinti su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirti iš viso 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, į jos laiką įskaitant jau atliktą bausmę“, – teigia prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Anot prokuratūros, yra pakankamai įrodymų, kad R. Jakštys tvirkino paauglius berniukus. Prokuratūra vardija motyvus, kuriais remdamasi siūlo jį keliems metams pasiųsti į kalėjimą.
„Atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgtina į ankstesnius teistumus už analogiško pobūdžio nusikaltimus bei į tai, kad inkriminuojami nusikalstami veiksmai nebuvo atsitiktinio pobūdžio“, – pažymi A. Pociūtė.
Išgirdęs siūlomą bausmę, R. Jakštys neprataria nė žodžio. Tyli ir abu jį ginantys advokatai – Dainius Svirinavičius bei Aloyzas Kruopys.
„Aš negaliu komentuoti, posėdis uždaras, nagrinėjimas dar vyksta“, – sako D. Svirinavičius.
R. Jakštį pasivijo senos nuodėmės, siekiančios 2018–2020 metus. Kaunietis kaltinamas 3 moksleivių tvirkinimu, kuriems tuomet tebuvo vos 15 metų. Prisistatinėdamas jaunimo mentoriumi, R. Jakštys rengdavo įvairias išvykas ir ekskursijas į užsienį.
Įspėja, kaip apsaugoti paauglius
Nusikaltimai, nagrinėjami šioje byloje, padaryti Lenkijos ir Vokietijos viešbučiuose, kur R. Jakštys rengdavo vadinamuosius „paslapčių vakarus“, glaustėsi ir glostė moksleivius.
„Jis stengdavosi palaikyti ryšius ir čia – susitikimai, važinėjimai; prisijaukindavo paauglius, užmegzdavo gerus tarpusavio santykius, pelnydavo pasitikėjimą“, – pasakoja vieno iš nukentėjusiųjų advokatė Kristina Česnauskienė.
Advokatė teigia, kad R. Jakštys dalies nusikaltimų nepripažįsta.
„Yra 3 nukentėjusieji, tačiau mano ginamojo atžvilgiu jis nei kaltės nepripažįsta, nei jaučiasi padaręs ką nors bloga moralės požiūriu – jau nekalbant apie nusikaltimo pripažinimą. Nei atsiprašė, nei atlygino žalos“, – sako K. Česnauskienė.
Vaikinai pasekmes jaučia iki šiol.
„Tai tokia byla, kai visi tėvai, auginantys paauglius, turėtų labai saugoti vaikus ir žinoti, kur jie važiuoja, su kuo ir ką veikia. Tokia patirtis neužmirštama – neigiama patirtis lydės visą gyvenimą, jos ištrinti neįmanoma“, – pabrėžia K. Česnauskienė.
27-erių Remigijus Jakštys jau du kartus teistas už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.