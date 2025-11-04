Supratęs, kas krebžda viešbučio lovoje, nustėro: vaizdo nepamirš ilgai

Vos tik jis atitraukė paklodę, širdis suspurdėjo, o kraujas tarsi sustingo. Tai, ką vyras pamatė po čiužiniu, šokiravo ne tik jį, bet ir tūkstančius internautų, išvydusių jo pasidalintą vaizdo įrašą, rašoma mirror.co.uk.
Nervingas poilsis: kai viešbučio lova slepia „svečius“
Kai užsisakai viešbučio kambarį, tikiesi bent kelių valandų ramaus poilsio. Nesvarbu, ar keliauji darbo reikalais, ar ilsiesi prie jūros, svarbiausias dalykas visada tas pats – švari, patogi ir saugi lova.
Tačiau „Instagram“ vartotojas Parkeris Pannellis savo paskyroje pasidalijo istorija, kuri privertė daugelį internautų prieš gulantis į viešbučio lovą patikrinti, ar ten nėra nelauktų svečių.
Parkeris pasakojo, kad atsigulęs į lovą išgirdo krebždesį, lyg kažkas ropotų po juo. Išsigandęs jis iššoko ir pradėjo atidžiai tikrinti paklodes, antklodes bei čiužinio užvalkalą.
Iš pirmo žvilgsnio nieko neįprasto nepastebėjo – jokių vabzdžių ar kitų gyvių nebuvo. Tačiau garsas nenutilo.
Tada vyras nusprendė patikrinti lovos rėmą – ir būtent ten laukė netikėtas atradimas. Tarp čiužinio ir medinės konstrukcijos buvo… didelis krabas.
„Man kraujas sustingo, kai pamačiau, kas ropoja mano viešbučio lovoje“, – rašė Parkeris, paviešinęs savo reakcijos vaizdo įrašą.
Nors jis neatskleidė, kuriame viešbutyje apsistojo, vaizdo įraše matyti, kaip vyras, pasitelkęs rankšluostį, bandė atsargiai sugriebti nekviestą svečią.
Krabas ėmė bėgti lovos kraštu, įstrigo kampe ir galiausiai sustojo. Tuo metu girdėti, kaip Parkeris liepia draugams: „Iškvieskite viešbučio apsaugą!“
Krabas tapo interneto žvaigžde
Galiausiai Parkeris sugebėjo suimti krabą ir atsargiai ištraukė jį iš lovos, o komentatoriai internete ėmė spėlioti, kaip vėžiagyvis galėjo patekti į kambarį.
Pats Parkeris komentaruose patvirtino, kad apsistojo viešbutyje prie paplūdimio, todėl manoma, kad krabas tiesiog atklydo iš netoliese esančios pakrantės.
Po įrašo pasirodymo internautai netruko pasidalinti savo reakcijomis. Vieni juokėsi, kiti – prisipažino dabar turintys „naują fobiją“.
Vienas komentatorius rašė: „NE! Vos tik tai pamatęs, būčiau išėjęs pro duris ir nebesugrįžęs.“
Kitas ironizavo: „Galėtų būti ir blogiau. Pavyzdžiui, jeigu lovoje būtų buvę blakių.“
Trečias lakoniškai pridūrė: „Atrakinta nauja baimė.“
Nepaisant išgąsčio, dauguma komentatorių pripažino, kad situacija galėjo būti dar blogesnė – juk krabas, palyginus su kitais viešbučio „gyventojais“, visai nepavojingas.
Nors istorija pradžioje kėlė šiurpą, ji baigėsi laimingai – krabas, kaip pranešama, buvo saugiai grąžintas į vandenyną. O internautai dabar juokauja, kad prieš atsigulant į viešbučio lovą verta ne tik patikrinti patalynę, bet ir pažiūrėti, ar niekas nesislepia po čiužiniu.
