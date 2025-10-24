„Astorija Hotel“ vadove paskirta Ieva Kuodė

„Astorija Hotel“ vienintelio akcininko – investicijų fondo „IAM Luxury Hotels Fund“ subfondo „IAM Astorija Hotel Sub-fund“ – sprendimu I. Kuodė nuo spalio 16 dienos pakeitė nuo 2021 metų vasario įmonei vadovavusį Lauryną Antropiką, pranešė įmonė Registrų centrui.
„Radisson Collection Astoria Hotel“ viešbučio vadove lieka Indrė Ragelevičienė, sukaupusi plačią patirtį viešbučių valdymo srityje, prieš tai septynerius metus vadovavusi „Relais&Chateaux Stikliai Hotel“ bei dirbusi „Amberton“ viešbučių grupėje“, – komentare BNS teigė I. Kuodė.
I. Kuodė yra sukaupusi daugiau nei 12 metų patirties energetikos sektoriuje – anksčiau ji dirbo valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ planavimo ir strategijos vadove, energijos išteklių biržos „Baltpool“ bei „Tetas“ valdybose, vadovavo Energetikos ministerijos Atsinaujinančiųjų energijos išteklių skyriui, rašoma jos „LinkedIn“ paskyroje.
23 metus veikiantį „Radisson Collection Astorija Hotel“ valdanti „Astorija Hotel“ pernai gavo 5,59 mln. eurų pajamų – 23 proc. daugiau nei 2023 metais (4,54 mln. eurų) ir patyrė 1,47 mln. eurų grynųjų nuostolių – 7 proc. daugiau (1,37 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.