Už kelionę keturženklę sumą paklojusi mama tokio košmaro nesitikėjo: įspėja visus

Keeley su dukra ir drauge viešbutyje praleido 11 dienų, bet sako, jog jog viešbutis buvo pasibaisėtinas. Nors kelionės paketas kainavo net 4500 svarų, ji viešbutį vadina šlykščiu ir purvinu. Pasak moters, kambaryje buvo tiek daug uodų, kad „TUI“ platformos darbuotojai žadėjo atlikti patikrą, tačiau jie nematė jokių uodų, o vabzdžiai vis tiek liko kambaryje.
Po įkandimų atsirado infekcijos
Dėl infekcijų, atsiradusių po daugybės įkandimų, jai prireikė antibiotikų ir tepalo. „TUI“ platformos darbuotojai patvirtino, kad bendrauja su kliente, jog tiesiogiai išspręstų problemą.
Keeley sakė: „Po pirmos dienos mane taip stipriai apkandžiojo, kad atrodžiau lyg sirgčiau raupsais, bet kai pasivaikščiojau po kompleksą, pamačiau, kad visi kiti svečiai taip pat buvo apkandžioti.
Prie registratūros mačiau ispanę, kuri rėkė: „Negaliu miegoti kambaryje – tarakonai ropoja per mane, uodų pilna visur, kasdien skundžiuosi, kodėl nieko nedarote?“ Kaskart einant pro duris, virš jų tvyrojo storas uodų debesis. O pats kambarys buvo nešvarus – net atvykus ant grindų dar buvo matyti saulės kremo pėdsakai.
Buvo šlykštu. Net duše kartu su tavimi buvo uodų. Tualetas purvinas, rankšluosčiai neskalbti. Ant vonios šono buvo prispaustas negyvas didelis uodas – jis gulėjo ten iki pat mūsų išvykimo.
Dauguma darbuotojų buvo nemandagūs ir nesistengė. Net maistas buvo baisus. Mano dukra visada daug valgo, bet čia vos ką įsidėjo į burną.
Pusryčių metu baigėsi Nutella – dozatorius buvo tuščias. Paklausiau ar turi daugiau. Darbuotojas grįžo su duonos peiliu, perpjaustė plastikinį butelį pusiau ir padavė mano dukrai su šaukštu“, – pasakojo moteris.
Grįžusi namo Keeley buvo gydoma dviguba antibiotikų doze ir hidrokortizono tepalu dėl stiprių odos infekcijų.
„Mes daug keliaujame. Suprantu, kad užsienyje galiu gauti keletą įkandimų, bet tas uodų kiekis kambaryje – reikėjo beveik apsaugos kostiumo. Aš labai sunkiai dirbu, mes mėgstame keliauti, bet šį kartą laukiau tik vieno – kada grįšime namo,“ – sakė moteris.
Nusiskundimų buvo ir daugiau
Kiti keliautojai „TripAdvisor“ ir „Booking.com“ platformose, atsiliepimuose taip pat skundžiasi dėl uodų.
Vienas rašė: „Uodai… Jus atvykus tikrai apkandžios daug. Vakare laisto sodą, todėl jų dar daugiau. Atsivežkite purškalą ir hidrokortizono tepalo.
Dar vienas žmogus rašo: „Uodų tiek daug, kad patyrėme daug įkandimų. Viešbutis turėtų pasirūpinti kokiomis nors apsaugos priemonėmis“.
Trečiasis rašė: „Uodų kiekis tualetuose ir baruose buvo absurdiškas“.
