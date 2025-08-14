Besimaudydama jūroje šeima staiga pajuto, kad šalia jų yra dar kažkas: atsisukę negalėjo patikėti

Lynda, dirbanti rinkodaros srityje ir gyvenanti pakaitomis tarp Vakarų Londono ir Dorseto, sakė:
„Tai buvo magiška akimirka, labai džiaugiuosi, kad pavyko ją užfiksuoti. Iš niekur nieko delfinas priartėjo prie mūsų ir norėjo prisijungti prie linksmybių. Jis buvo draugiškas ir žaismingas. Net pradėjo stumti mūsų šeimos narius vandeniu“.
Šeima džiaugėsi nutikimu
„Mūsų buvimas jo nė kiek netrikdė, jis buvo labai drąsus šalia mūsų. Esu mačiusi delfiną anksčiau, bet šito niekada nepamiršiu. Nors dažniausiai delfinai matomi atostogaujančių šeimų nuotraukose saulėtose vietose, Dorseto gamtosaugininkų draugija primena, kad jie pasirodo ir Jungtinės Karalystės pakrantėse.
Britų pakrantės vandenyse gyvena 28 rūšių banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės, iš kurių nemažai fiksuota Dorsete. Delfinai laikosi arčiau kranto nei kiti didesni jūsų gyventojai, todėl juos lengviau pastebėti tiek nuo žemės, tiek nuo jūros“, – tęsė moteris.
„Jūra priklauso delfinams – mes tiesiog buvome laimingi galėdami trumpai su juo pabūti,“ – sakė Lynda
Lynda ir jos šeimos džiaugiasi patirtimi nutikusia netrukus po to, kai šiaurės rytų Anglijos pakrantėje pasirodė didelis delfinų būrys, sukėlęs „tikrą ažiotažą“. Manoma, kad apie 225 delfinų būrys liepos pabaigoje buvo pastebėtas prie Skarboro ir plaukė pietų kryptimi iš Morė Ferto.
Mėgėjas gamtos stebėtojas Fred Tiles BBC sakė, kad būrys plaukė labai arti kranto, o Marine Drive gatvė buvo pilna žmonių su žiūronais ir fotoaparatais, stebinčių, kaip jie šokinėja ir mėto žuvis.
Jūrų žinduolių tyrimų centro atstovas Grant Ellis televizijai sakė, kad sprendimą plaukti pietų kryptimi greičiausiai lėmė jūros sąlygos: „Pastaruoju metu vyksta daug jūrinių karščio bangų, taip pat galbūt aplinkos sąlygos Jorkšyre gerėja – mes tai tiriame“.
