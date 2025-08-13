Vietoje Lietuvos pajūrio pasirinko Varšuvą: nustebo, kiek už viską sumokėjo

Neretai kelionėms Lenkiją pasirenkantys tautiečiai aplanko šalies sostinę Varšuvą, kuri siūlo įvairias pramogas, kultūrinius objektus ir patogų susisiekimą.
Portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek gali kainuoti kelių dienų išvyka į kaimyninės Lenkijos sostinę Varšuvą.
Kaip geriausia vykti?
Pirmiausia, išsiaiškinome, kokiais būdais galima nuvykti į Lenkijos sostinę ir kiek tai gali kainuoti.
Vienas iš variantų yra vykti traukiniu.
Traukinys iš Kauno į Varšuvą arba atvirkščiai vyksta apie 7,5 val., o bilieto kaina į vieną pusę siekia 20 eurų. Tai reiškia, kad kelionė į abi puses asmeniui kainuotų 40 eurų.
Iš Kauno į Lenkijos sostinę traukinys išvažiuoja kiekvieną dieną 13.39 val., o iš Varšuvos link Lietuvos pajuda kiekvieną dieną 07.55 val. ryto.
Tuo metu iš Vilniaus į Varšuvą galima nuvykti per 8,5 val., o bilieto kaina į vieną pusę siekia 25 eurus asmeniui. T. y. 50 eurų už kelionę į abi puses.
Iš Vilniaus traukinys link Lenkijos sostinės pajuda kiekvieną dieną 12.35 val., o iš Varšuvos link Vilniaus 07.55 val. ryto.
Taip pat Lenkijos sostinę Lietuvos gyventojai gali pasiekti ir autobusu.
Pavyzdžiui, iš Vilniaus autobusu į Varšuvą galima nuvykti dar greičiau nei traukiniu. Trumpiausia kelionė trunka apie 6,5 val., o ilgiausios trukmė gali siekti apie 9 val.
Be to, autobusu keliauti galima šiek tiek lanksčiau, nes yra daugiau numatytų reisų.
Bilietų kainos svyruoja nuo maždaug 33 iki 53 eurų į vieną pusę ir priklauso nuo pasirinkto kelionės laiko ir trukmės. Tai reiškia, kad autobusu keliauti kainuotų kiek daugiau nei traukiniu, t. y. nuo 66 iki 106 eurų asmeniui.
Tuo metu iš Kauno Varšuvą autobusu galima pasiekti dar greičiau. Trumpiausia kelionė autobusu trunka 5,5 val. Tačiau ir kainos tokiu atveju gali būti didesnės, t. y. nuo 33 iki 63 eurų už kelionę į vieną pusę. Tai reiškia, kad kelionė į abi puses asmeniui gali kainuoti nuo 66 iki 126 eurų.
Per vos valandą iš Vilniaus Lenkijos sostinę galima pasiekti lėktuvu, tačiau tai yra pats brangiausias keliavimo variantas.
Skrydžius šiuo maršrutu vykdo „LOT Polish Airlines“, o bilietų kainos siekia apie 154 eurus be papildomo bagažo asmeniui.
Visgi pasirinkome greičiausią ir pigiausią kelionės variantą – automobiliu. Išvykome iš Alytaus ir 376 km įveikėme per maždaug 4 val. 10 min. neįskaičius sustojimų.
Automobiliu, kuris vidutiniškai naudoja apie 9l/100 km degalų, ši maždaug 752 km ilgio, kelionė kainavo apie 115 eurų. Tai reiškia, kad asmeniui kelionės kaina automobiliu siekia apie 58 eurus, jei keliauja du asmenys ir apie 29 eurus, jei keliauja keturi žmonės.
Tiesa, vykstant automobiliu ar autobusu reikėtų nepamiršti, kad šiuo metu Lenkijoje yra laikinai įvestos patikros prie Vokietijos ir Lietuvos sienų, o taip siekiama sustabdyti nelegalių migrantų atvykimą.
Tikrinimai pasienyje vykdomi 13-oje vietų: Ogrodniki (Lietuvos pusėje – Janaslavas, Lazdijai, Lazdijų r.), Budzisko (Salaperaugis, Kalvarija, Kalvarijos sav.), Trakiszki (geležinkelis, Mockava, Kalvarijos sav.), Grzybina (Varteliai, Vištytis, Vilkaviškio r.), Sudawskie (Vygreliai, Vilkaviškio r.), Krejwiany (Liubavas, Vilkaviškio r.), Poszeszupie (Žiogaičiai, Reketija, Kalvarijos sav.), Trompole (Trumpaliai, Kalvarijos sav.), Krejwiany (Senieji Alksnėnai, Kalvarijos sav.), Burbiszki (Galiniai, Lazdijų r.), Dusznica (Tarnauka, Lazdijų r.), Podlaski (Kalėdiškiai, Lazdijų r.), Berżniki (Kauknoris, Kapčiamiestis, Lazdijų r.) punktuose.
Nepaisant to, kad patikros iš pradžių buvo numatytos iki rugpjūčio 7 d., tačiau vėliau šis sprendimas buvo pratęstas iki spalio 4 d.
Nakvynės kainos kiekvieno kišenei
Viena iš svarbiausių kelionės dalių – nakvynės vieta. Nakvynės paieškos platformoje „Booking.com“ galima rasti įvairių variantų, nuo pigaus kambario iki prabangaus viešbučio.
Nakvynę suradome būtent per šią platformą. Studijos tipo butas trims naktims atsiėjo 300 eurų dviem asmenims. T. y. apie 50 eurų žmogui vienai nakčiai. Tiesa, šis nuomotojas siūlė nemokamą automobilio parkavimą, o daugelis kitų nakvynės paslaugų teikėjų už šią paslaugą reikalavo papildomo mokesčio.
Tačiau buvo galima rasti įvairių variantų.
Pavyzdžiui, norintiems apsistoti brangesniame viešbutyje, tai galima padaryti už beveik 900 eurų dviem naktims. T. y. 450 eurų vienam asmeniui.
Tuo metu norintys sutaupyti, gali rasti biudžetinių viešbučių variantų. Pavyzdžiui, 8 iš 10 balų įvertintas vienos žvaigždutės viešbutis nakvynę dviem naktims siūlo už 121 eurą porai. T. y. 60,5 euro žmogui.
Visgi dažnai žmonės yra linkę pasirinkti apartamentus, kuriuose būna erdviau, galima patiems pasigaminti valgyti ar jaukiai vakaroti.
Kai kurių iš jų kainos gali siekti kelis tūkstančius, o kai kurių vos 50 eurų už naktį.
Pavyzdžiui, netoli Lenkijos sostinės centro esantis 150 kv. m. butas dviem naktims yra siūlomas už 6,8 tūkst. eurų.
Nurodoma, kad šiame bute yra 7 lovos, o tai reiškia, kad jame gali apsistoti bent 7 asmenys. Visgi pridėjus daugiau asmenų, padidėja ir kaina. Bet kokiu atveju dvi naktys tokiame apartamente asmeniui atsieitų apie 1 tūkst. eurų.
Tiesa, apartamentą išsinuomoti Varšuvoje galima ir už 66 eurus 2 naktims. T. y. 33 eurai asmeniui.
Galiausiai pigiausi variantai visuomet būna kambariai žmonių butuose arba svečių namuose.
Pavyzdžiui, du asmenys beveik pačiame Varšuvos centre esančiuose nakvynės namuose gali apsistoti už 58 eurus dviem naktims. T. y. 29 eurai žmogui.
Kokios kainos kavinėse?
Varšuvoje yra gausu kavinių, kuriose pasiūla ir kainos labai įvairios.
Paprastuose restoranuose patiekalas kainuoja apie 40–60 zlotų (9–14 eurų).
Pavyzdžiui, pietūs centre įsikūrusiame japoniškame restorane dviem asmenims atsiėjo 225 zlotus arba 53 eurus. Tiek kainavo du alkoholiniai kokteiliai, jūros gerybių sriuba, vištiena su ryžiais, mėsainis su krevetėmis ir saldžios bulvytės.
Greito maisto restoranuose tokiuose, kaip „McDonald’s“ ar „KFC“ kainos dažniausiai yra tarp 30–40 zlotų (7–9 eurų) už kompleksą, o perkant tik atskiras kompleksų dalis galima pavalgyti ir už kelis eurus.
Be to, Lenkijos sostinėje yra nemažai tradicinių valgyklų, kur galima pavalgyti itin pigiai. Pavyzdžiui, sriubos porcija kainuoja vos 5,50 zloto (1,3 euro), o varškės blynelius galima įsigyti už mažiau nei 12 zlotų (3 eurus).
Tuo metu kavos kainos yra panašios kaip Lietuvoje. Didelė šalta kava su pienu kainuoja 20,25 zloto arba 4,76 euro.
Plačiai išvystytas viešasis transportas
Varšuvoje viešojo transporto bilietų kainos priklauso nuo kelionės trukmės, zonos ir nuolaidų.
1 zonoje 75 minučių bilietas kainuoja 4,40 zloto (1 euras), o keliaujant per abi zonas (1+2) galima įsigyti 20 minučių bilietą už 3,40 zloto (0,8 euro) arba 90 minučių bilietą už 7 zlotus (1,65 euro).
Dienos bilietas 1 zonoje kainuoja 15 zlotų (3,53 euro), o zonoje 1+2 – 26 zlotus (6,11 euro).
Trijų dienų bilieto kaina 1 zonoje siekia 36 zlotus (8,47 euro), o zonoje 1+2 – 57 zlotus (13,4 euro).
Savaitgalio bilietas galioja abiejose zonose ir kainuoja 24 zlotus (5,65 euro), be to, yra ir grupinis savaitgalio bilietas iki penkių žmonių už 40 zlotų (9,4 euro).
Visi trumpalaikiai bilietai galioja autobusams, tramvajams ir metro, o jų galiojimo metu galima persėsti į kitą transporto priemonę.
Tuo metu taksi važinėti gali būti kiek brangiau. 1 km atstumą įveikti taksi pigiausiai kainuoja 5 zlotus, t. y. apie 1,2 euro.
Kiek gali kainuoti savaitgalio kelionė?
Savaitgalio kelionės į Varšuvą kaina gali labai skirtis, priklausomai nuo kelionės būdo, nakvynės lygio, valgymo įpročių ir pasirinktų pramogų.
Pigiausias variantas būtų keliauti automobiliu keturiese, nakvoti pigiuose svečių namuose ir valgyti biudžetinėse kavinėse ar valgyklose.
Tokiu atveju kelionė pirmyn ir atgal kainuotų apie 29 eurus asmeniui, dvi nakvynės – apie 30 eurų, maistui per visą savaitgalį užtektų 60–70 eurų, miesto transportui – apie 8,5 euro, o pramogoms ir smulkioms išlaidoms – dar 10–15 eurų. Bendra tokios kelionės kaina galėtų siekti vos 140–160 eurų žmogui.
Taip pat galima rinktis apartamentus ar vidutinės klasės viešbutį už maždaug 100 eurų asmeniui dviem naktims, valgyti tiek kavinėse, tiek restoranuose, o pramogoms skirti šiek tiek daugiau.
Tokiu atveju, keliaujant automobiliu keturiese, transportas kainuotų apie 29 eurus, maistas – apie 90–100 eurų, miesto transportas – 8,5 euro, o pramogos – apie 20–50 eurų. Taip bendra savaitgalio kelionės kaina siektų maždaug 250–300 eurų žmogui.
Brangiausias variantas būtų skristi lėktuvu, apsistoti prabangiame viešbutyje ar erdviuose apartamentuose miesto centre, dažniausiai valgyti restoranuose ir rinktis daugiau mokamų pramogų.
Tokiu atveju skrydis galėtų kainuoti apie 154 eurus, nakvynė – 450 eurų ar net daugiau, maistas – apie 150–200 eurų, miesto transportas ar taksi – apie 20–40 eurų, o pramogos – 50–100 eurų ar daugiau. Bendra tokios kelionės suma gali viršyti 800–1000 eurų žmogui.
