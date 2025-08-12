Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ispanijos paplūdimyje pasirodė ryklys: turistai sunerimę

2025-08-12 19:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 19:55

Gelbėtojai įspėjo paplūdimio lankytojus laikytis saugaus atstumo, o greitosios pagalbos laivas buvo nedelsiant išsiųstas į Puerto de Mazarrón vietovę netoli Mursijos, Ispanijoje, nes pakrantėje plaukiojo didelis ryklys.

Ryklys Ispanijoje (Nuotr. stop kadras ir Scanpix)

Gelbėtojai įspėjo paplūdimio lankytojus laikytis saugaus atstumo, o greitosios pagalbos laivas buvo nedelsiant išsiųstas į Puerto de Mazarrón vietovę netoli Mursijos, Ispanijoje, nes pakrantėje plaukiojo didelis ryklys.

1

Mirror.co.uk rašo, jog turistams buvo įsakyta trauktis iš vandens ir iš paplūdymio, kuomet ryklys buvo pastebėtas išlindęs iš vandens vos kelių metrų atstumu nuo vietos, kur maudėsi žmonės.

Žiūrovai susirinko ant smėlio ir filmavo plėšrūną savo telefonais. Vienas vietinis gyventojas sakė: „Tai milžiniškas žvėris.“

Žmonės vizualiai apskaičiavo, kad ryklio ilgis buvo apie 2 metrus. Gelbėtojai įspėjo paplūdimio lankytojus išlaikyti saugų atstumą, o į įvykio vietą buvo nedelsiant išsiųstas greitosios pagalbos laivas. Laivo įgula nuviliojo ryklį iš seklių vandenų, kur jis galėjo išplaukti iš kranto ir grįžti atgal į jūrą.

Dramatiškas susidūrimas įvyko praėjusį ketvirtadienį La Reya paplūdimyje Puerto de Mazarrón mieste netoli Mursijos, Ispanijoje.

Vaizdo įrašas susilaukė itin didelio dėmesio

Vaizdo įrašas buvo pasidalintas „TikTok“ platformoje, kur jis tapo tikra sensacija ir surinko 940 000 peržiūrų, sulaukė tūkstančių komentarų.

Vienas vietinis gyventojas sakė: „Dėl medūzų ir ryklių praradau visą norą eiti į paplūdimį.“

Kitas stebėtojas pridūrė: „Tai mėlynasis ryklys, kuris paprastai nepuola žmonių.“

„Aš plaukiojau įlankoje, atsisukau ir šalia manęs pasirodė šis ryklys“, – rašė vyras.

2024 m. pradžioje Puerto de Mazarrón paskutinį kartą buvo užfiksuotas ryklys, kuris atplaukė į pakrantę, svėrė apie 200 kg, tačiau neišplaukęs iš kranto nugaišo.

Jūrų ekspertai teigė, kad vietiniai ryklių pasirodymai gali būti susiję su stipriomis srovėmis, dezorientacija, sužalojimais arba gyvūno maisto paieškomis.

Valdžios institucijos patarė gyventojams ramiai išeiti iš vandens, jei jie pastebi ryklių, privalo nedelsiant pranešti gelbėtojams arba skubios pagalbos tarnyboms.

