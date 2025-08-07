Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paplūdimyje pasigirdo klyksmai: poilsiautojai negalėjo patikėti savo akimis

2025-08-07 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 13:20

Prieš kiek daugiau nei metus JAV, Rod Ailando saloje, įvyko netikėtas incidentas – poilsiautojus paplūdimyje užpuolė laumžirgių speičius. Pamačius tokį vaizdą per visą paplūdimį nuaidėjo riksmai, o žmonės puolė bėgti kuo toliau.

Paplūdimys (nuotr. SCANPIX)
8

Prieš kiek daugiau nei metus JAV, Rod Ailando saloje, įvyko netikėtas incidentas – poilsiautojus paplūdimyje užpuolė laumžirgių speičius. Pamačius tokį vaizdą per visą paplūdimį nuaidėjo riksmai, o žmonės puolė bėgti kuo toliau.

0

Keliaujantys į šį paplūdimį šią istoriją prisimena iki šiol ir kartais vis dar pasidalija užfiksuotu vaizdo įrašu – tokio vaizdo išvysti nenorėtų niekas.

Paplūdimyje pasigirdo riksmai – užpuolė laumžirgių spiečius

Populiariame Rod Ailando paplūdimį užplūdo būrys laumžirgių, kurie sukėlė chaosą tarp paplūdimio lankytojų.

Vaizdo įraše, užfiksuotame Misquamicut valstijos paplūdimyje matyti, kaip tūkstančiai vabzdžių dūzgia perpildytame paplūdimyje, todėl vieni bėga tolyn, o kiti prisidengia rankšluosčiais, rašo independent.co.uk.

„Mėgavausi gražia diena Misquamicut valstijos paplūdimyje, kol mus užpuolė laumžirgiai“, – „NewsCentre 5“ sakė Stephanie Martin.

Pasak Helene Dombrowski, kuri buvo tarp tų, kurie šį įvykį filmavo savo telefonais, apie 12.45 val. jų buvo „milijonai“.

Vieni iš paplūdimio bėgo, kiti liko ir plojo

Laumžirgiai vasarą keliauja po Šiaurės Ameriką, kad susiporuotų, skrodžia upes, tvenkinius ir kitus vandens telkinius iki 18 mylių (28 km) per valandą greičiu.

Vabzdžiai, kurie gali užaugti iki 5 cm ilgio, paprastai minta uodais, kandimis ir net mažomis žuvimis.

„Buvau viduryje viso to. Visi manėme, kad tai nuostabus gamtos reginys. Kai jis baigėsi, daugelis aplinkinių žmonių iš tikrųjų plojo šiam reginiui“, – rašė Džonas Nelsonas (John Nelson) svetainėje „X“.

Tai buvo ne pirmas kartas, kai į Rod Ailando paplūdimį atskrido laumžirgiai. 2021 m. Narraganseto miesto paplūdimyje skrido daugybė sparnuotų vabzdžių. 

Rod Ailando biologė Virginia Brown „NBC 10 News“ sakė, kad gali būti, jog laumžirgiai laukia, kol praeis audros, ir tada atnaujina savo migraciją. Gelbėtojai sakė, kad paprastai jie pastebimi rugsėjo pradžioje.

„Laumžirgių patinai yra agresyviai teritoriški, patruliuoja tvenkinio plote ir fiziškai taranuoja bet kokius įsibrovėlius. Jei į teritoriją įžengia imli patelė, patinas atlieka kilpinį skrydį ore“, –  teigia Kolumbas Audubon.

Tai buvo grėsmingas vaizdas, bet, paplūdimio lankytojų laimei, niekas nenukentėjo. „Net ir tiems, kurie domisi laumžirgiais ir nuolat būna lauke, ši patirtis yra stebuklinga“, – 2021 m. sakė N. Brown.

