TV3 naujienos > Žmonės

Pamatę, ką baseine veikia pora, poilsiautojai neturėjo kur dėti akių: nesuvokia, kaip taip galima

2025-10-21 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 19:20

Pora nusirengė maudymosi kostiumėlius ir apsinuogino. Po viešo apsinuoginimo jie užsiėmė lytiniais santykiais matant priblokštiems poilsiautojams prabangiame „Mon Port Hotel & Spa“ viešbutyje Port d’Andratxe, Maljorkoje.

Mon Port Hotel & Spa (Nuotr. socialinių tinklų)
4

1

Vokiečių pora – 43 metų vyras ir 42 metų moteris – buvo pastebėti besiglamonėjantys baseine apie 19 valandą. Pranešama, kad moteris nusivilko maudymosi kostiumėlį, o vyras baseine nutraukė savo glaudes iki kulkšnių, rašo dailystar.com.

Mon Port Hotel & Spa
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mon Port Hotel & Spa

Prokurorai teigia, kad pora „užsiėmė lytiniais santykiais vandenyje“ matant pasibaisėjusiems svečiams. Tuo metu baseine ir aplink jį buvo poilsiautojų, įskaitant šeimas su vaikais bei svečius, stebėjusius įvykį iš viešbučio balkonų. Kai kurie suaugusieji prašė poros liautis, tačiau jie, kaip teigiama, nekreipė dėmesio.

Viešbutis kreipėsi į policiją

Kitą dieną viešbutis kreipėsi į policiją, o pora buvo sulaikyta. Jiems pateikti kaltinimai dėl nepadorumo mažamečių akivaizdoje.

Prokurorai prašo skirti po 5400 eurų baudą kiekvienam, jei jie bus pripažinti kaltais teismo procese, kuris vyks Palmoje, Maljorkoje.

Pastaraisiais metais Maljorkos valdžia stengiasi pažaboti nederamą turistų elgesį. Kai kurie kurortai 2000–2010 m. laikotarpiu išgarsėjo kaip vakarėlių, bernvakarių ir mergvakarių traukos centrai 18–30 metų poilsiautojams.

Magalufo kurortas, garsėjantis pigiu alumi, angliškais pusryčiais ir triukšmingais barais, ilgą laiką turėjo audringų pramogų reputaciją ir netgi buvo pramintas „Šagalufu“.

Po pastarųjų metų antituristinių protestų Balearų salose vietos valdžia ėmėsi priemonių pritraukti solidesnius lankytojus – uždraudė viešai gerti gatvėse, o kai kurie viešbučiai su „viskas įskaičiuota“ paslauga įvedė griežtus alkoholio apribojimus.

Port d’Andratx, esantis apie 30 kilometrų nuo Magalufo, tradiciškai laikomas prabangesne Maljorkos vieta, garsėjančia gražia prieplauka, dizainerių parduotuvėmis ir gurmaniškais restoranais.

Baseine
Baseine
2025-10-21 19:30
Dulkinosi ir pisosi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
